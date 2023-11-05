MLB／官網列最有可能搶到大谷翔平8隊 道奇仍最具吸引力

隨著自由市場近在咫尺，大谷翔平爭奪戰也一觸即發，大谷最終情歸何處吸引全球球迷關注，今天官網就大膽指出「大谷翔平下家不超過這8隊」，名單內包括天使、道奇、巨人、水手、大都會、教士、遊騎兵、紅襪。

「大谷翔平的下一隊是誰？」堪稱是這個冬天的重頭戲，只要是豪門球隊名字都會與大谷連結，報導中指出，大谷的身價難以想像、也沒有比較對象，因為過去從沒有這種類型的球星出現在自由市場，「基本上無人可比，因為他做的是沒人做過的事，單從進攻來量化價值，就已經值得賈吉（Aaron Judge）去年冬天簽下的9年3.6億美金大約。」

報導寫道：「大谷翔平比賈吉簽約時年輕一歲，在手術後能否回歸投打兩端統治地位值得觀察，但追求者們很可能不得不付出一大筆錢給他，這已成定局，這份合約應該不同於我們所見過的任何合約。」

同時報導也強調，大谷翔平主要價值聚焦在打擊端居多，他的球棒可以在一支冠軍球隊扮演關鍵影響力，投球的恢復狀況會是球隊評估的部分，「作為二刀流超級巨星，大谷是一代天才，他的自由球員身份和我們所見過的都不一樣，受傷讓他在投手丘的價值大打折扣，不僅是因為明年無法回歸，而且還是動第二次TJ手術帶來的長期風險。」

另外，根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，道奇隊仍然被外界視為大谷翔平的「最愛」，因為道奇基於諸多理由非常需要大谷的加盟，且同為洛杉磯球隊，大谷可以繼續待在西岸。

道奇連續兩年在分區系列賽止步，主力顛峰期快結束、球迷群的不滿，都讓道奇老闆很有動力爭取大谷翔平，況且這支「新邪惡帝國」不如外界所想的薪資爆炸，目前陣中只有貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）在2025年後還有合約，球隊薪資非常彈性。