MLB／E-Rod、史卓曼跳脫合約 自由市場再添兩先發大魚

大聯盟自由市場在賽季正式結束後蓄勢待發，近期許多明星球員選擇不執行球員選項，進入市場待價而沽，老虎王牌「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）成為最新一員，替想補強先發的球隊增添新選項。

今年自由市場上雖然有史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、諾拉（Aaron Nola）等強投等待上億美元大約，但整體來說還是小年，預計羅德里奎茲和史卓曼將獲得許多不想花大錢的球隊目光。

30歲的羅德里奎茲在2021年和老虎隊簽下5年7700萬美元合約，但在合約第2年結束後隨即跳出選項，去年表現不理想的他成功在合約年本季投回身價，拿下13勝9敗，防禦率3.30、每局被上壘率1.15都是生涯最佳，官網推測他會引起紅人、金鶯等隊的興趣。

和羅德里奎茲相同，史卓曼同樣拒絕2100萬美元選項，決定到自由市場上拚長約，本季入選明星賽的他今年心情可說是洗三溫暖，前16場表現精彩，防禦率低到只有2.28，明星賽前繳出9勝6敗，大合約近在咫尺，沒想到下半季表現開始走鐘，8場出賽僅拿1勝，防禦率是突破天際的8.63，還一度被調至牛棚。

史卓曼說：「從臀部出現問題後，我感覺自己再也沒恢復過來，顯然我曾感覺很好，正要回來時肋骨骨折了，所以下半年是奇怪的一段時間。」

因為下半季表現反差太大，讓不少球隊聞之卻步，史卓曼一度傳出要執行球員選項，但最終仍決定進自由市場爭取長久保障，史卓曼生涯累積防禦率為3.65，穩定是最大賣點，據傳紅雀隊和天使隊都在關注。