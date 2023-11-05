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MLB／終老紅人成一場夢？瓦托遭買斷成自由球員下一步未知

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人老將瓦托可能生涯首度改披其他隊戰袍。 美聯社
紅人老將瓦托可能生涯首度改披其他隊戰袍。 美聯社

紅人隊近期宣告不執行傳奇一壘手瓦托（Joey Votto）明年球隊選擇權，後者生涯將首度進入自由市場，雖然紅人仍有可能以短約簽回瓦托，但來到不惑之年的他還尚未決定接下來的生涯規劃，也不排斥改披他隊球衣。

瓦托先前簽下的10年2.25億美金大約在季末到期，紅人決定不執行來季2000萬美元選擇權，而是以700萬美元買斷合約，瓦托進入紅人體系已經21年，超過半輩子都身披紅色球衣，隨著紅人內野新秀輩出，「終老紅人」這個目標變得極具挑戰性，紅人總管克拉爾（Nick Krall）也曾親自向瓦托表示可能不會將他帶回來。

不過瓦托本人心情相當豁達，他說：「如果這是我最後一次為紅人效力，那我除了一段美好的時光外什麼都沒有，在辛辛那提我一直都感到享受、滿足且自豪，甚至超出想像，我想留給自己一些空間、一些彈性，以防未來發生什麼狀況。」

紅人內野有前新人王英帝亞（Jonathan India）、大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）坐鎮，加上史迪爾（Spencer Steer）、麥克連（Matt McLain）等今年表現驚豔的菜鳥，瓦托在現今的紅人的確沒太多發揮空間，他也曾表示無論到哪支球隊目的都是奪冠，也想為辛辛那提帶來冠軍。

瓦托說：「這是每個職業球員必經的階段，對我來說是難以言喻的新鮮體驗，使我反思並感激作為紅人一員的時光，太特別了。」

瓦托也強調，自己有個心願，那就是由自己親口承認不能打了，「我希望能親自說我不打了，或許比賽會說明這點、或許聯盟球隊都不要我，但這句話還是想由我自己說，我對自己過去幾年的表現感到自豪。」

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