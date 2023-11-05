MLB／山本由伸日本大賽寫神紀錄 大聯盟官網也關注

歐力士隊王牌投手山本由伸昨晚在日本大賽寫下神級紀錄，以138球投出9局完投勝，且單場14次三振刷新日本大賽新高，大聯盟官網特別為此撰文報導，被排在今年自由市場第二人的山本由伸，至少有8支球隊有興趣。

「想知道為什麼山本由伸是頂級自由球員嗎？」大聯盟以此為標題，介紹山本由伸昨晚在日本大賽的成績，9局完投僅失1分，加上14次三振的表現，幫助歐力士隊以5：1擊敗阪神隊，在日本大賽兩隊以3勝3敗打平。

山本由伸在第1戰登板時，先發5.2局狂失7分，昨晚表現判若兩人，監督中嶋聰說：「我認為山本不可能被連續擊敗兩次，這場比賽就全部押在他身上。」

山本由伸拿下自己連續3年在日本大賽登板的第1次勝投，他透露投到7局時，監督告訴他：「這場比賽沒有用球數限制。」而山本心中所想的是：「讓中嶋監督成為日本一監督吧。」

外界預期，山本由伸今年季後將申請入札，挑戰美國職棒，也因此大聯盟官網關注他的表現，在今年自由球員排行榜中已經將他列在第2，僅次於已經在日本發光發熱的同胞大谷翔平。

紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）也指出，至少有8支球隊對山本由伸有興趣，包含大都會、紅襪、小熊、紅雀、道奇、洋基、響尾蛇、老虎，且不僅限這8隊。

山本由伸連續3年取得澤村賞，且這三年都是太平洋聯盟投手三冠王，今年球季繳出16勝6敗、1.21防禦率的成績，164局投球飆出169次三振，大聯盟官網也說：「很期待明年春天看到他在大聯盟登板。」