MLB／助馬林魚打出驚奇 36轟重砲索勒跳脫合約成自由球員

馬林魚今年打破外界預期，以84勝77敗闖進外卡系列賽，最終被費城人淘汰。敲出36轟的明星重砲索勒（Jorge Soler）今宣布不執行合約球員選項，預計進入自由市場。

索勒2019年效力皇家隊時，單季48轟奪下美聯全壘打王。他2022年和馬林魚簽約3年，最後1年薪水只有900萬美元，但能逃脫合約。以他今年36轟、75分打點及打擊三圍.250/.341/.512的表現，這個決定毫不意外，馬林魚可在下周一前決定，是否給他價值2000萬美元左右的合格報價。

索勒打擊實力出色，但守備能力不佳，大多擔任指定打擊，因此勝利貢獻值（WAR）遠不如能守中外野的貝林傑（Cody Bellinger），據大聯盟官網先前報導，貝林傑是今年10大自由球員第4名。

馬林魚雖打出驚奇賽季，但任職3年的華裔女總管伍佩琴（Kim Ng）離隊，職務由球員發展主管查丁（Brian Chattin）暫代。球隊另一位主力球員貝爾（Josh Bell）也有球員選項，目前還沒決定是否跳出。