快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

MLB／助馬林魚打出驚奇 36轟重砲索勒跳脫合約成自由球員

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚36轟重砲索勒。 美聯社
馬林魚36轟重砲索勒。 美聯社

馬林魚今年打破外界預期，以84勝77敗闖進外卡系列賽，最終被費城人淘汰。敲出36轟的明星重砲索勒（Jorge Soler）今宣布不執行合約球員選項，預計進入自由市場。

索勒2019年效力皇家隊時，單季48轟奪下美聯全壘打王。他2022年和馬林魚簽約3年，最後1年薪水只有900萬美元，但能逃脫合約。以他今年36轟、75分打點及打擊三圍.250/.341/.512的表現，這個決定毫不意外，馬林魚可在下周一前決定，是否給他價值2000萬美元左右的合格報價。

索勒打擊實力出色，但守備能力不佳，大多擔任指定打擊，因此勝利貢獻值（WAR）遠不如能守中外野的貝林傑（Cody Bellinger），據大聯盟官網先前報導，貝林傑是今年10大自由球員第4名。

馬林魚雖打出驚奇賽季，但任職3年的華裔女總管伍佩琴（Kim Ng）離隊，職務由球員發展主管查丁（Brian Chattin）暫代。球隊另一位主力球員貝爾（Josh Bell）也有球員選項，目前還沒決定是否跳出。

馬林魚

相關新聞

MLB／助馬林魚打出驚奇 36轟重砲索勒跳脫合約成自由球員

馬林魚今年打破外界預期，以84勝77敗闖進外卡系列賽，最終被費城人淘汰。敲出36轟的明星重砲索勒（Jorge Soler）今宣布不執行合約球員選項，預計進入自由市場。 索勒2019年效力皇家隊時

MLB／大谷翔平首度成自由球員 日媒：有望簽5億美元天價合約

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平，於台灣時間2日晚間正式成為自由球員。日媒推測，大谷有望簽下逾5億美...

MLB／黑馬對決關注度低！世界大賽收視率創歷史新低

今年世界大賽對戰組合出乎意料，從美聯外卡第2打起的遊騎兵，以4勝1敗擊敗國聯黑馬響尾蛇，奪下隊史首冠，但電視收視率創下史上最低。 據美聯社報導，尼爾森與福斯電視公司統計，今年世界大賽平均收視人數

MLB／打點創新高但守備退化 道奇2年2600萬美元續留孟西

道奇本季打出100勝62敗，卻再度止步國聯分區系列賽。先前有消息指出道奇休賽季將大補強，他們今天先以2年2400萬美元價碼，提前續約內野重砲孟西（Max Muncy），第2年為球隊選項。 現年3

MLB／4位前洋基投手奪冠合影超諷刺！王建民前隊友傳退休

遊騎兵昨天在響尾蛇主場奪下世界大賽冠軍，賽後蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、查普曼（Aroldis Chapman）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）和希尼（Andrew Hea

MLB／大谷翔平連2年入圍銀棒獎 再度對決太空人艾瓦瑞茲

大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，大谷翔平獲選美聯最傑出球員獎，但最大獎年度最佳球員獎被勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）拿下，大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。