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MLB／大谷翔平首度成自由球員 日媒：有望簽5億美元天價合約

中央社／ 東京3日綜合外電報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平，於台灣時間2日晚間正式成為自由球員。日媒推測，大谷有望簽下逾5億美元（約新台幣162億元）大聯盟史上最豐厚的合約。

日本「體育報知」報導，大谷在天使隊效力6年後，首次成為自由球員。

成為自由球員的大谷，在台灣時間7日上午之前，只能跟所屬的天使隊交涉，但過了這個時間各球團便可以跟大谷協商，進入正式的「爭奪戰」。

天使隊在5天的專屬協商期間，可根據當年年薪排名前125位球員的平均薪資，提出1年約2050萬美元的「合格報價」（QO）。

不過大谷今年年薪3000萬美元，接受這個報價的可能性極低，若拒絕接受天使隊這個報價並跟其他球團簽約，天使隊則可以獲得選秀指名權做為補償。

大谷今年9月開刀治療手肘，目前仍在復健，下個球季可能無望登上投手丘，專注打擊的可能性極高，有望在2025年球季回歸投打「二刀流」。

另外，其他大聯盟日籍球員如雙城隊右投前田健太、巴爾的摩金鶯投手藤浪晉太郎，也成為了自由球員。

天使 自由球員 大聯盟

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