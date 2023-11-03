MLB／黑馬對決關注度低！世界大賽收視率創歷史新低

今年世界大賽對戰組合出乎意料，從美聯外卡第2打起的遊騎兵，以4勝1敗擊敗國聯黑馬響尾蛇，奪下隊史首冠，但電視收視率創下史上最低。

據美聯社報導，尼爾森與福斯電視公司統計，今年世界大賽平均收視人數僅911萬，還低於2020縮水賽季的979萬，當時道奇以4：2淘汰光芒。

去年太空人以4：2淘汰費城人，平均收視入數為1178萬。今年下滑23%，昨天第5戰收視人口1164萬創下今年新高，但第3戰的813萬人是世界大賽新低。

福克斯電視高層受訪時說，「我認為擁有新的冠軍、新球隊打世界大賽，對棒球是好事，但我必須承認，有些對戰組合短期內很難獲得關注。」

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