MLB／打點創新高但守備退化 道奇2年2600萬美元續留孟西
道奇本季打出100勝62敗，卻再度止步國聯分區系列賽。先前有消息指出道奇休賽季將大補強，他們今天先以2年2400萬美元價碼，提前續約內野重砲孟西（Max Muncy），第2年為球隊選項。
現年33歲的孟西本季打擊率0.212，整體攻擊指數（OPS）0.808，36轟追平生涯新高，105分打點破個人紀錄。孟西2018年加入道奇後，5季有4季全壘打數破30支，生涯在道奇累積175轟，排隊史第10。
孟西本季守備表現退步，今年擔任全職三壘手，1052局發生16次失誤，守備率0.944，出局製造值（OAA）為-8。
道奇本季有4名球員打點數破百，創下隊史紀錄，分別是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、馬丁尼茲 （J.D. Martinez）及孟西。如果打線再加入大谷翔平將非常豪華，不過馬丁尼茲也是自由球員，且他大多擔任指定打擊，和大谷重疊。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言