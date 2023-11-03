MLB／打點創新高但守備退化 道奇2年2600萬美元續留孟西

道奇本季打出100勝62敗，卻再度止步國聯分區系列賽。先前有消息指出道奇休賽季將大補強，他們今天先以2年2400萬美元價碼，提前續約內野重砲孟西（Max Muncy），第2年為球隊選項。

現年33歲的孟西本季打擊率0.212，整體攻擊指數（OPS）0.808，36轟追平生涯新高，105分打點破個人紀錄。孟西2018年加入道奇後，5季有4季全壘打數破30支，生涯在道奇累積175轟，排隊史第10。

孟西本季守備表現退步，今年擔任全職三壘手，1052局發生16次失誤，守備率0.944，出局製造值（OAA）為-8。

道奇本季有4名球員打點數破百，創下隊史紀錄，分別是貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、馬丁尼茲 （J.D. Martinez）及孟西。如果打線再加入大谷翔平將非常豪華，不過馬丁尼茲也是自由球員，且他大多擔任指定打擊，和大谷重疊。

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