MLB／4位前洋基投手奪冠合影超諷刺！王建民前隊友傳退休

遊騎兵昨天在響尾蛇主場奪下世界大賽冠軍，賽後蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、查普曼（Aroldis Chapman）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）和希尼（Andrew Heaney）在頒獎台上合影，巧合的是，這4人都是前洋基投手。

《華爾街日報》記者艾德勒（Lindsey Adler）將4人合影上傳到網路後，立刻引發熱議，因為這4人都曾為洋基效力。伊瓦迪曾在2015-16年效力洋基，隨後陸續待過光芒、紅襪，今年轉戰遊騎兵成為奪冠功臣，單一季後賽先發6場拿到5勝成史上第四人，防禦率是出色的2.95。左投蒙哥馬利生涯從洋基起步，直到去年季中才被交易到紅雀，今年季中再被送到遊騎兵，季後賽出賽6場，防禦率2.90撐起輪值，也被視為最成功的季中交易。

jordan montgomery, aroldis chapman, nathan eovaldi, and andrew heaney celebrate their world series win pic.twitter.com/hu85ZzbiQK — Lindsey Adler (@lindseyadler) 2023年11月2日

查普曼2016年被紅人隊交易到洋基，只投半季又被交易到小熊隊，最終奪下冠軍。查普曼隔年重返洋基，但雙方去年不歡而散，直到今年才轉戰皇家隊，投出回春水準後季中又被送到遊騎兵；至於左投希尼則是在2021年效力過洋基，今年季後賽先發後援兩相宜，為遊騎兵吃下不少局數。

事實上，遊騎兵還有1名前洋基投手，就是台灣球迷熟悉的王建民前隊友甘迺迪（Ian Kennedy）。現年37歲的甘迺迪本季只出賽16場，防禦率高達7.16，因此沒被帶進季後賽，但有在家裡關心戰況。「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）今天指出甘迺迪會退休，本人尚未證實。

While the baseball world eagerly awaits the free agency frenzy for Shohei Ohtani:

DH Nelson Cruz is retiring, as he told @SimplyAJ10.

RHP Ian Kennedy is retiring, as he told @evan_m_thompson

Dodgers IF Max Muncy signed a 2-year, $24 million extension — Bob Nightengale (@BNightengale) 2023年11月2日

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