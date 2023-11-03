MLB／4位前洋基投手奪冠合影超諷刺！王建民前隊友傳退休
遊騎兵昨天在響尾蛇主場奪下世界大賽冠軍，賽後蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、查普曼（Aroldis Chapman）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）和希尼（Andrew Heaney）在頒獎台上合影，巧合的是，這4人都是前洋基投手。
《華爾街日報》記者艾德勒（Lindsey Adler）將4人合影上傳到網路後，立刻引發熱議，因為這4人都曾為洋基效力。伊瓦迪曾在2015-16年效力洋基，隨後陸續待過光芒、紅襪，今年轉戰遊騎兵成為奪冠功臣，單一季後賽先發6場拿到5勝成史上第四人，防禦率是出色的2.95。左投蒙哥馬利生涯從洋基起步，直到去年季中才被交易到紅雀，今年季中再被送到遊騎兵，季後賽出賽6場，防禦率2.90撐起輪值，也被視為最成功的季中交易。
查普曼2016年被紅人隊交易到洋基，只投半季又被交易到小熊隊，最終奪下冠軍。查普曼隔年重返洋基，但雙方去年不歡而散，直到今年才轉戰皇家隊，投出回春水準後季中又被送到遊騎兵；至於左投希尼則是在2021年效力過洋基，今年季後賽先發後援兩相宜，為遊騎兵吃下不少局數。
事實上，遊騎兵還有1名前洋基投手，就是台灣球迷熟悉的王建民前隊友甘迺迪（Ian Kennedy）。現年37歲的甘迺迪本季只出賽16場，防禦率高達7.16，因此沒被帶進季後賽，但有在家裡關心戰況。「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）今天指出甘迺迪會退休，本人尚未證實。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言