MLB／客場驚奇 遊騎兵奪隊史首冠

遊騎兵隊不斷上演客場驚奇，昨天在世界大賽第5戰又以5：0擊敗響尾蛇隊，系列賽4勝1敗結束，從1961年成軍至今，終於首嘗封王滋味，明星游擊手席格成為史上第4位拿過兩次世界大賽MVP的球員，響尾蛇挑戰隊史第2冠失利。

遊騎兵歷經63季，2010、11年連續闖入世界大賽卻都鍛羽而歸，今年總算不再遺憾；大聯盟現役30隊只剩光芒、教士、釀酒人、洛磯、水手隊尚未奪冠，水手也是唯一未獲聯盟冠軍的球隊。

席格在世界大賽5戰3轟、攻下6分打點，整體攻擊指數高達1.137，繼2020年效力道奇隊再奪MVP，這位29歲好手說：「全隊奮力想要拿下這座冠軍，有一群很好的隊友在我身後。」

遊騎兵68歲資深教頭波奇2010、12、14年率領巨人隊奪下世界大賽冠軍，今年首次領軍美聯球隊登頂，成為史上第6位至少4次封王的總教練。

遊騎兵在今年季後賽打出13勝4敗，尤其客場11戰全勝，不但是大聯盟、更創北美4大職業運動單一季後賽紀錄；33歲右投伊瓦迪昨天先發6局無失分，季後賽投出5連勝，其中4勝在客場拿下，也是單一季後賽新高。

世界大賽落幕後，天使隊巨星大谷翔平今成自由球員，天使擁有5天協商權，他從8日起就可和所有球隊進行談判；美、日媒體推測大谷未來合約總值將達5億美元，點名道奇、巨人、遊騎兵、大都會隊都可能簽人。

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