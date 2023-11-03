聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／客場驚奇 遊騎兵奪隊史首冠

聯合報／ 記者藍宗標蘇志畬／綜合報導
遊騎兵隊贏得隊史第一座世界大賽冠軍，球員在場中歡呼慶祝。（法新社）
遊騎兵隊贏得隊史第一座世界大賽冠軍，球員在場中歡呼慶祝。（法新社）

遊騎兵隊不斷上演客場驚奇，昨天在世界大賽第5戰又以5：0擊敗響尾隊，系列賽4勝1敗結束，從1961年成軍至今，終於首嘗封王滋味，明星游擊手席格成為史上第4位拿過兩次世界大賽MVP的球員，響尾蛇挑戰隊史第2冠失利。

遊騎兵歷經63季，2010、11年連續闖入世界大賽卻都鍛羽而歸，今年總算不再遺憾；大聯盟現役30隊只剩光芒、教士、釀酒人、洛磯、水手隊尚未奪冠，水手也是唯一未獲聯盟冠軍的球隊。

席格在世界大賽5戰3轟、攻下6分打點，整體攻擊指數高達1.137，繼2020年效力道奇隊再奪MVP，這位29歲好手說：「全隊奮力想要拿下這座冠軍，有一群很好的隊友在我身後。」

遊騎兵68歲資深教頭波奇2010、12、14年率領巨人隊奪下世界大賽冠軍，今年首次領軍美聯球隊登頂，成為史上第6位至少4次封王的總教練。

遊騎兵在今年季後賽打出13勝4敗，尤其客場11戰全勝，不但是大聯盟、更創北美4大職業運動單一季後賽紀錄；33歲右投伊瓦迪昨天先發6局無失分，季後賽投出5連勝，其中4勝在客場拿下，也是單一季後賽新高。

世界大賽落幕後，天使隊巨星大谷翔平今成自由球員，天使擁有5天協商權，他從8日起就可和所有球隊進行談判；美、日媒體推測大谷未來合約總值將達5億美元，點名道奇、巨人、遊騎兵、大都會隊都可能簽人。

指數 運動

延伸閱讀

MLB／世界大賽4度督軍稱王 遊騎兵波奇現任最多冠總教練

MLB／遊騎兵封王 終結大聯盟現役第二長冠軍荒

MLB／塞米恩回神串連席格 遊騎兵奪冠靠恐怖頭兩棒

MLB／單一季後賽13勝史無前例 遊騎兵首冠打出一堆空前紀錄

相關新聞

MLB／單一季後賽13勝史無前例 遊騎兵首冠打出一堆空前紀錄

遊騎兵隊今天以5：0擊敗響尾蛇隊，世界大賽4勝1敗封王，不但奪下隊史首冠，也是季後賽從去年開始增至12隊後，史上首支13...

MLB／客場驚奇 遊騎兵奪隊史首冠

遊騎兵隊不斷上演客場驚奇，昨天在世界大賽第5戰又以5：0擊敗響尾蛇隊，系列賽4勝1敗結束，從1961年成軍至今，終於首嘗...

MiLB／官網記者預測海盜陣容 看好鄭宗哲進40人名單

海盜今年剛開季曾打出分區第1戰績，但後來狀態下滑，最終打出76勝86敗，連5年勝率不到5成。大聯盟官網記者克洛斯（Jake Crouse）也預測海盜休賽季球員異動，旅美好手鄭宗哲被他排在40人名單內。

MLB／日本流行語大賞入圍名單曝光 大谷翔平「這句話」也被提名

2023年日本新語．流行語大賞今（2日）公布入圍名單，代表日本隊的大谷翔平在世界棒球經典賽向隊友喊話，「停止仰慕對手」；...

MLB／世界大賽4度督軍稱王 遊騎兵波奇現任最多冠總教練

美國職棒大聯盟MLB教練波奇過去3度率巨人奪冠，今天再帶領遊騎兵稱王，生涯4度讓球隊拿下世界大賽冠軍，是現役總教練中手握...

MiLB／費城人不要我？李灝宇改變心態：其實是好事

旅美好手李灝宇結束杭州亞運賽事後，返美投入秋季聯盟賽事，他也接受大聯盟官網訪問，回憶自己被費城人交易到老虎隊的心態轉變。 費城人今年交易大限前為了爭取明星右投羅倫佐（Michael Lorenz

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。