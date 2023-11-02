MiLB／官網記者預測海盜陣容 看好鄭宗哲進40人名單
海盜今年剛開季曾打出分區第1戰績，但後來狀態下滑，最終打出76勝86敗，連5年勝率不到5成。大聯盟官網記者克洛斯（Jake Crouse）也預測海盜休賽季球員異動，旅美好手鄭宗哲被他排在40人名單內。
克洛斯指出，海盜去年為了潛力股羅德里奎茲（Endy Rodriguez）、伯羅斯（Mike Burrows）與特里奧羅（Jared Triolo）不被規則5選秀挑走，清出40人名單空間。不過今年農場沒有球員像羅德里奎茲或伯羅斯關注度這麼高。
克洛斯看好的40人名單選手有農場第12名的投手亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft），以及第18名的我國好手鄭宗哲。克洛斯認為雖然海盜游擊手相當飽和，但他的球探報告非常好。
鄭宗哲今年在高階1A繳出統治級表現，因此被升上2A。他在2A起步時遭遇低潮，但隨著比賽進行越來越適應，本季在2A累積281打席，敲出4發全壘打，打擊率0.251，有13次盜壘成功。
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