MLB／世界大賽4度督軍稱王 遊騎兵波奇現任最多冠總教練

美國職棒大聯盟MLB教練波奇過去3度率巨人奪冠，今天再帶領遊騎兵稱王，生涯4度讓球隊拿下世界大賽冠軍，是現役總教練中手握最多冠的一人。

德州遊騎兵今天以5比0完封亞利桑那響尾蛇，在總教練波奇（Bruce Bochy）的運籌帷幄下，以4勝1敗拿下1961年創隊以來的首座世界大賽冠軍。

MLB官方網站報導，波奇是不只一次率隊拿下世界大賽冠軍的10位總教練之一。

波奇1998年率聖地牙哥教士打進世界大賽，是生涯首度有此成就。但當時教士遭紐約洋基4比0橫掃，波奇無緣拿下執教生涯首冠。

波奇2007年接掌舊金山巨人兵符，並在接下來的8年期間，3度拿下世界大賽冠軍。

2010年時，巨人拿下球隊自1958年從紐約搬到舊金山後的首座冠軍，2012年、2014年又兩次抱回冠軍。

波奇今年接掌遊騎兵，率隊拿下90勝72敗的成績，可惜遊騎兵在例行賽最後一戰輸球，加上休士頓太空人拿下勝利，讓兩隊戰績相同，因此在比較對戰紀錄後，讓遊騎兵得從外卡賽打起。

季後賽之旅中，遊騎兵一路以「下剋上」之姿，陸續以2比0淘汰坦帕灣光芒、3比0橫掃美國聯盟（AL）龍頭巴爾的摩金鶯、4比3扳倒衛冕軍太空人，最後4比1擊敗響尾蛇，奪下隊史首冠。

過去只有3名總教練的成就超過波奇，他們分別是有7冠在手的麥卡錫（Joe McCarthy）和史坦格（Casey Stengel），以及拿過5次冠軍的麥克（Connie Mack）。

與波奇同樣拿過4次冠軍的總教練，則有艾斯頓（Walter Alston）與托瑞（Joe Torre），但波奇是現任總教練中拿過最多冠軍的一人。

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