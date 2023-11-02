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MLB／大谷翔平明天成為自由球員 遊騎兵也被點名搶人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

世界大賽今天落幕，遊騎兵隊奪下隊史首冠，這一刻意謂自由球員市場準備啟動，天使隊超級球星大谷翔平的合約明天到期，日本媒體形容「大谷爭奪戰」即將火熱登場。

大谷今年和天使簽下3千萬美元合約，寫下亞洲球員新紀錄，將在明天到期，天使擁有5天協商權，接下來這位「二刀流」好手就可以和所有球隊進行談判。

大聯盟總經理會議將於8日在亞利桑納州召開，當天也是各隊可以挖角大谷的起點。

日媒「中日體育」指出，道奇、巨人、遊騎兵、大都會隊都是可能吸收大谷的球隊，尤其道奇嚴重缺乏先發投手，將不惜一切代價簽下暫時專注打者的大谷。

另外，巨人近年缺乏球星，憑藉雄厚財力瞄準大谷，贏得世界大賽冠軍的遊騎兵也將加入競爭行列，希望明年有機會連霸。

大谷8月因手肘韌帶受傷，9月進行手術，直到後年才能以投手身分回歸，但本季仍投出10勝，也以44轟奪下生涯首座美聯全壘打王；「中日體育」指出，大谷已經成為大聯盟代言人，未來合約總值將達到5億美元（約合750億日圓），寫下空前紀錄。

大谷效力天使6年，從未打過季後賽，10月2日例行賽最後一戰和隊友擁抱、交換紀念品，收拾行李離開球場時，在場採訪的美聯社指出，球場內每個人都知道，這可能是大谷在天使最後一場比賽。

天使 遊騎兵 道奇

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