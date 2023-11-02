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MLB／遊騎兵封王 終結大聯盟現役第二長冠軍荒

中央社／ 鳳凰城1日綜合外電報導
遊騎兵終結冠軍荒。 路透
遊騎兵終結冠軍荒。 路透

美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵今天在7戰4勝制的世界大賽5比0完封對手，並以4勝1負擊敗亞利桑那響尾蛇，奪下隊史首座世界大賽冠軍。遊騎兵開胡後，只剩5隊從未封王。

遊騎兵奪下成軍63年來第一座世界大賽冠軍後，代表大聯盟第2長的冠軍荒已成歷史。

自大聯盟1998年擴編以來，現役30支球隊中有14隊在過去26個賽季沒拿過世界大賽冠軍。

遊騎兵開胡後，只剩坦帕灣光芒、聖地牙哥教士、密爾瓦基釀酒人、科羅拉多洛磯、西雅圖水手從未在世界大賽封王，而巴爾的摩金鶯最後一次在世界大賽奪冠是在1983年、明尼蘇達雙城是在1991年，多倫多藍鳥則是在1993年。

以下是大聯盟現役球隊最長冠軍荒：

●克里夫蘭守護者：75個球季（1948年最後一次奪冠）

守護者在這段期間曾有機會封王，卻在1954年、1995年、1997年和2016年輸掉4次世界大賽。守護者2016年以3比1的領先優勢敗給小熊，也讓小熊終結108年的冠軍荒與自1945年來的「山羊魔咒」。

●密爾瓦基釀酒人：55個球季

釀酒人最初成立於西雅圖，在西雅圖度過1個賽季後，1970年移往密爾瓦基。釀酒人1982年以美聯東區冠軍進入季後賽，並拿下美聯冠軍，打進球隊唯一一次世界大賽，最終敗給聖路易紅雀。

●聖地牙哥教士：55個球季

教士是在1969年大聯盟擴編下誕生的球隊，至今尚未在世界大賽封王。教士在1984年和1998年闖進世界大賽，可惜分別敗給底特律老虎和紐約洋基，與冠軍失之交臂。2022年，教士在過去3個賽季中第2次打入季後賽，並擊敗紐約大都會和洛杉磯道奇進入國聯冠軍戰，卻在國聯冠軍戰第5戰敗給費城費城人，失去爭奪隊史首座世界大賽冠軍的機會。

●西雅圖水手：47個球季

華盛頓國民2019年首度闖進世界大賽並奪下最終勝利，成為MLB「外卡傳奇」後，水手成了大聯盟唯一一支還未打進世界大賽的球隊。水手1995年、2000年和2001年都在美聯冠軍賽落敗，至今未獲美聯冠軍。

遊騎兵終結冠軍荒。 路透
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世界大賽 大聯盟 教士

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