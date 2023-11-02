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MLB／北美四大職業運動第1人！史密斯效力3隊完成個人3連霸
遊騎兵世界大賽G5以5：0擊敗響尾蛇，奪下隊史首冠，左投史密斯（Will Smith）更完成個人世界大賽三連霸，創下北美職業運動史無前例紀錄。
2021年史密斯效力勇士，他在季後賽出賽9場0失分，幫助勇士以4：2擊退太空人奪冠。隔年交易大限前他被送到太空人，雖然季後賽沒登板過，但太空人仍以4：2擊敗費城人奪冠。
今年史密斯以1年150萬美元加盟遊騎兵，例行賽主投57.1局，防禦率4.40。他整個季後賽只投3.1局失4分，還是完成個人世界大賽三連冠，季後將成為自由球員。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史密斯是北美四大職業運動MLB、NBA、NFL（美式足球）、NHL（冰球）中，首位連3年代表3支不同球隊奪冠的球員（例行賽或季後賽至少出賽1場）。值得一提的是，道奇隊同名同姓捕手史密斯（Will Smith）在2020年幫助道奇奪冠，代表大聯盟連4年有叫做「Will Smith」的球員奪冠。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
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