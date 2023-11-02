MLB／北美四大職業運動第1人！史密斯效力3隊完成個人3連霸

遊騎兵世界大賽G5以5：0擊敗響尾蛇，奪下隊史首冠，左投史密斯（Will Smith）更完成個人世界大賽三連霸，創下北美職業運動史無前例紀錄。

2021年史密斯效力勇士，他在季後賽出賽9場0失分，幫助勇士以4：2擊退太空人奪冠。隔年交易大限前他被送到太空人，雖然季後賽沒登板過，但太空人仍以4：2擊敗費城人奪冠。

今年史密斯以1年150萬美元加盟遊騎兵，例行賽主投57.1局，防禦率4.40。他整個季後賽只投3.1局失4分，還是完成個人世界大賽三連冠，季後將成為自由球員。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史密斯是北美四大職業運動MLB、NBA、NFL（美式足球）、NHL（冰球）中，首位連3年代表3支不同球隊奪冠的球員（例行賽或季後賽至少出賽1場）。值得一提的是，道奇隊同名同姓捕手史密斯（Will Smith）在2020年幫助道奇奪冠，代表大聯盟連4年有叫做「Will Smith」的球員奪冠。

Will Smith is the first player in MLB, NFL, NBA, NHL history to appear in at least one game (regular or Postseason) with three different championship winning teams in three consecutive seasons



h/t @MLB_PR — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2023年11月2日

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