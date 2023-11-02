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MLB／塞米恩回神串連席格 遊騎兵奪冠靠恐怖頭兩棒

中央社／ 鳳凰城1日綜合外電報導
遊騎兵隊塞米恩。 路透通訊社
遊騎兵隊塞米恩。 路透通訊社

遊騎兵在世界大賽前3戰打得辛苦，後兩戰塞米恩及時回神，與席格做出有效串連，球隊也在兩人聯手打出破壞力的情況下抱回隊史首冠。

美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵今天5比0完封亞利桑那響尾蛇，並以4勝1敗拿下1961年創隊以來的第一座世界大賽冠軍。

這次的世界大賽，遊騎兵固定打第2棒的游擊手席格（Corey Seager），獲選為世界大賽最有價值球員（MVP），他除第2戰4打數沒有安打外，其餘幾場比賽攻守都有穩定輸出。

但遊騎兵首戰歷經延長賽才以6比5驚險贏球、第2戰1比9敗北、第3戰3比1險勝，這幾場與他們固定打第一棒的先發二壘手塞米恩（Marcus Semien）表現有關。

擔任遊騎兵開路先鋒的塞米恩，世界大賽的前3場比賽表現不佳，打擊率僅1成97，合計14打數僅3安，卻吞下4次三振，只有1分打點進帳。

不過塞米恩第4戰回神，5打數揮出2支安打包括1轟，一口氣灌進5分打點；今天的第5戰，他5打數2安打也帶有1轟，並有2分打點進帳，看得出他在後兩戰有回穩的情況。

塞米恩及時甦醒，與席格做出有效串連，成為讓對手頭痛的組合，也是遊騎兵最後能封王的一大關鍵。

遊騎兵 世界大賽

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