MLB／為賈西亞而戰 遊騎兵差1勝首冠

重砲賈西亞缺席反而成為點燃遊騎兵隊火力的引線，昨天前3局就攻下10分，讓響尾蛇隊主場變成「圖書館」，最終更以11：7拿下勝利，在世界大賽取得3勝1敗「聽牌」，距離1961年成軍以來首冠只差1勝。

美聯冠軍賽MVP賈西亞、塞揚投手薛則都因前天比賽受傷，昨天賽前被移出名單，游擊手席格說，野手都為了賈西亞而戰，「我們上場就是要為他贏球，我們知道他的想法，他想要跟我們一起比賽，這點激勵了我們。」

遊騎兵2局上就靠容恩二壘打、詹考斯基一壘打、塞米恩三壘打加上席格2分砲，單局「完全打擊」打下5分；3局上包含塞米恩3分砲在內，又攻下5分大局，一路領先到終場。

遊騎兵締造世界大賽史上第10次的單局完全打擊，也是史上第3次2度攻下5分以上大局的球隊，加入1936、1961年洋基隊行列，更成為史上首支連續2局攻下5分以上的球隊。

遊騎兵以季後賽客場10連勝再創大聯盟新猷，今天有機會在客場封王，塞米恩說：「我們展現出該有的火力，特別是在今年重要的比賽裡，在客場作戰，能夠讓球迷安靜下來，這樣希尼就能專心投球。」

遊騎兵先發投手希尼5局被敲4安、失1分，拿下個人季後賽出賽6場以來的第1勝，他說：「我的生涯有起有落，效力過很多球隊，但從未有這樣的機會，我只想要贏下比賽。」

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