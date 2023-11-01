MLB／連一刻都沒有為絕境哀傷 響尾蛇王牌賈倫矢言主場續命

響尾蛇隊今天投手群開賽大爆炸，前3局還沒打完就被「開魯閣」，最終以7：11敗下陣來，系列賽陷入聽牌絕境，面對「贏或回家」的巨大壓力，響尾蛇推出王牌賈倫（Zac Gallen）先發，而他也自信保證會幫助球隊守護主場。

賈倫在世界大賽首戰掛帥先發，投5局僅失3分無關勝敗，他季後賽表現沒有例行賽的王牌風範，5場先發防禦率高達5.27，但好消息是賈倫是不折不扣的「主場王」，本季在主場防禦率為2.47，反之則是4.42，至今季後賽5場先發只有1場在主場，只是該場表現不算理想，面對費城人主投6局吞4分吞敗。

如果說賈倫是主場最強的「盾」，那遊騎兵就是客場最強的「茅」，今天過後，遊騎兵今年季後賽客場作戰還是不敗之姿，持續推進歷史最高的連勝紀錄到10場，堪稱最強奧客。

過去38年來僅有2016年的小熊隊能在系列賽1：3落後下連拿3場翻盤，賈倫除了要幫球隊搶21年來世界大賽主場首勝，也要帶領球隊續命系列賽，「在最後鐘聲響起前，我會不斷努力，看看我的表現能將我帶到哪裡，在這種場合投球可能不是最棒的事情，但它讓我做好了準備，使我精神放鬆。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「我們得記住賈倫寵壞了我們，他總是在投手丘投到5、6、7局，有時候會掉個2、3分，但我們一直習慣他只失1分或無失分，他也是人，會有高低起伏，我們現在派他不是期望他完全不掉分，而是控制球數、球的威力。」

對於沒有退路的比賽，系列賽表現火燙的外野手范姆（Tommy Pham）則給出了最簡潔有力的答案：「我們現在唯一能做的，就是努力贏得每一場球賽。」

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