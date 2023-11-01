快訊

女兒恐有智能障礙風險 洪詩自責：把不好的基因給寶寶

台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

好天氣持續到周末！明白天上看30度 下周再迎東北季風

MLB／連一刻都沒有為絕境哀傷 響尾蛇王牌賈倫矢言主場續命

聯合新聞網／ 綜合報導
賈倫扛起守護主場的任務，力拼將戰線帶往德州。 美聯社
賈倫扛起守護主場的任務，力拼將戰線帶往德州。 美聯社

響尾隊今天投手群開賽大爆炸，前3局還沒打完就被「開魯閣」，最終以7：11敗下陣來，系列賽陷入聽牌絕境，面對「贏或回家」的巨大壓力，響尾蛇推出王牌賈倫（Zac Gallen）先發，而他也自信保證會幫助球隊守護主場。

賈倫在世界大賽首戰掛帥先發，投5局僅失3分無關勝敗，他季後賽表現沒有例行賽的王牌風範，5場先發防禦率高達5.27，但好消息是賈倫是不折不扣的「主場王」，本季在主場防禦率為2.47，反之則是4.42，至今季後賽5場先發只有1場在主場，只是該場表現不算理想，面對費城人主投6局吞4分吞敗。

如果說賈倫是主場最強的「盾」，那遊騎兵就是客場最強的「茅」，今天過後，遊騎兵今年季後賽客場作戰還是不敗之姿，持續推進歷史最高的連勝紀錄到10場，堪稱最強奧客。

過去38年來僅有2016年的小熊隊能在系列賽1：3落後下連拿3場翻盤，賈倫除了要幫球隊搶21年來世界大賽主場首勝，也要帶領球隊續命系列賽，「在最後鐘聲響起前，我會不斷努力，看看我的表現能將我帶到哪裡，在這種場合投球可能不是最棒的事情，但它讓我做好了準備，使我精神放鬆。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「我們得記住賈倫寵壞了我們，他總是在投手丘投到5、6、7局，有時候會掉個2、3分，但我們一直習慣他只失1分或無失分，他也是人，會有高低起伏，我們現在派他不是期望他完全不掉分，而是控制球數、球的威力。」

對於沒有退路的比賽，系列賽表現火燙的外野手范姆（Tommy Pham）則給出了最簡潔有力的答案：「我們現在唯一能做的，就是努力贏得每一場球賽。」

相關新聞

MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起1好球慘劇不敢大意

遊騎兵隊今天以11：7擊敗響尾蛇隊，在世界大賽握有3勝1敗優勢，然而有過世界大賽冠軍在差1好球情況下溜走經驗，遊騎兵隊不...

MLB／連一刻都沒有為絕境哀傷 響尾蛇王牌賈倫矢言主場續命

響尾蛇隊今天投手群開賽大爆炸，前3局還沒打完就被「開魯閣」，最終以7：11敗下陣來，系列賽陷入聽牌絕境，面對「贏或回家」的巨大壓力，響尾蛇推出王牌賈倫（Zac Gallen）先發，而他也自信保證會幫助

MLB／席格開轟超越洋基傳奇基特 第2座世界大賽MVP呼聲高

遊騎兵隊今天在世界大賽G4以11：7擊敗響尾蛇隊，順利以3：1聽牌。明星游擊手席格（Corey Seager）第2局轟出兩分砲，成為史上首位在世界大賽累積3轟的游擊手。 響尾蛇今天採取投手車輪戰

MLB／洛時曝道奇對大谷爭奪戰樂觀 山本由伸是B計畫

大谷翔平休賽季成為自由球員，許多球隊都想延攬他入隊。洛杉磯時報指出，道奇已定下休賽季首要目標，就是簽下大谷翔平。 該報導指出，道奇球團對於搶下大谷翔平抱持謹慎樂觀態度，他們認為爭奪過程會相當快速

MLB／退休理由是「我養狗了！」 韋恩萊特無縫轉戰轉播台

紅雀名投韋恩萊特（Adam Wainwright）本季在生涯最終戰完成200勝壯舉，完成球涯最後一塊拼圖無憾退休，而他近期在社群軟體上分享自己向大聯盟繳交的退休申請單，退休理由一欄填寫的竟是「因為我養

MLB／一如外界預期 世界大賽第2、3戰收視創史上新低

今年美國職棒大聯盟MLB世界大賽，由德州遊騎兵對上亞利桑那響尾蛇，外界擔心此賽事收視人數會創史上新低，此事恐怕真的會成真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。