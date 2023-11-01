MLB／洛時曝道奇對大谷爭奪戰樂觀 山本由伸是B計畫
大谷翔平休賽季成為自由球員，許多球隊都想延攬他入隊。洛杉磯時報指出，道奇已定下休賽季首要目標，就是簽下大谷翔平。
該報導指出，道奇球團對於搶下大谷翔平抱持謹慎樂觀態度，他們認為爭奪過程會相當快速，不會影響到休賽季其他補強。
洛時還列出道奇爭奪大谷翔平的優勢，首先道奇是公認的強隊，應該能讓大谷打世界大賽。第二，他們有球員改造以及恢復受傷投手的經驗。
文中還提到，大谷翔平是道奇A計畫，B計畫則是補強先發輪值，由於道奇很少開大約搶先發投手，因此今年投出身價的教士隊史奈爾（Blake Snell）和追求長約的費城人隊諾拉（Aaron Nola）不會是目標，日籍強投山本由伸更有可能，儘管他身高有疑慮，但部分球探將他視為大聯盟王牌等級投手。
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