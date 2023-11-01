MLB／洛時曝道奇對大谷爭奪戰樂觀 山本由伸是B計畫

紅雀名投韋恩萊特（Adam Wainwright）本季在生涯最終戰完成200勝壯舉，完成球涯最後一塊拼圖無憾退休，而他近期在社群軟體上分享自己向大聯盟繳交的退休申請單，退休理由一欄填寫的竟是「因為我養

2023-11-01 16:33