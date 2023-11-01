快訊

上課請假慶生成潭邊亡魂…14歲少年溺斃 父激動抓同學脖子質問

抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

民進黨不分區立委名單 15日中執會後公布

MLB／洛時曝道奇對大谷爭奪戰樂觀 山本由伸是B計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、道奇球星貝茲(右)。 路透
大谷翔平(左)、道奇球星貝茲(右)。 路透

大谷翔平休賽季成為自由球員，許多球隊都想延攬他入隊。洛杉磯時報指出，道奇已定下休賽季首要目標，就是簽下大谷翔平。

該報導指出，道奇球團對於搶下大谷翔平抱持謹慎樂觀態度，他們認為爭奪過程會相當快速，不會影響到休賽季其他補強。

洛時還列出道奇爭奪大谷翔平的優勢，首先道奇是公認的強隊，應該能讓大谷打世界大賽。第二，他們有球員改造以及恢復受傷投手的經驗。

文中還提到，大谷翔平是道奇A計畫，B計畫則是補強先發輪值，由於道奇很少開大約搶先發投手，因此今年投出身價的教士隊史奈爾（Blake Snell）和追求長約的費城人隊諾拉（Aaron Nola）不會是目標，日籍強投山本由伸更有可能，儘管他身高有疑慮，但部分球探將他視為大聯盟王牌等級投手。

道奇 大谷翔平 山本由伸

相關新聞

MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起1好球慘劇不敢大意

遊騎兵隊今天以11：7擊敗響尾蛇隊，在世界大賽握有3勝1敗優勢，然而有過世界大賽冠軍在差1好球情況下溜走經驗，遊騎兵隊不...

MLB／遊騎兵客場10連勝寫新猷 塞米恩：讓球迷安靜

遊騎兵隊今天以火力壓制響尾蛇隊，前3局就攻下10分，讓大通體育場（Chase Field）變成「圖書館」，最終更以11：...

MLB／席格開轟超越洋基傳奇基特 第2座世界大賽MVP呼聲高

遊騎兵隊今天在世界大賽G4以11：7擊敗響尾蛇隊，順利以3：1聽牌。明星游擊手席格（Corey Seager）第2局轟出兩分砲，成為史上首位在世界大賽累積3轟的游擊手。 響尾蛇今天採取投手車輪戰

MLB／洛時曝道奇對大谷爭奪戰樂觀 山本由伸是B計畫

大谷翔平休賽季成為自由球員，許多球隊都想延攬他入隊。洛杉磯時報指出，道奇已定下休賽季首要目標，就是簽下大谷翔平。 該報導指出，道奇球團對於搶下大谷翔平抱持謹慎樂觀態度，他們認為爭奪過程會相當快速

MLB／退休理由是「我養狗了！」 韋恩萊特無縫轉戰轉播台

紅雀名投韋恩萊特（Adam Wainwright）本季在生涯最終戰完成200勝壯舉，完成球涯最後一塊拼圖無憾退休，而他近期在社群軟體上分享自己向大聯盟繳交的退休申請單，退休理由一欄填寫的竟是「因為我養

MLB／一如外界預期 世界大賽第2、3戰收視創史上新低

今年美國職棒大聯盟MLB世界大賽，由德州遊騎兵對上亞利桑那響尾蛇，外界擔心此賽事收視人數會創史上新低，此事恐怕真的會成真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。