MLB／退休理由是「我養狗了！」 韋恩萊特無縫轉戰轉播台

紅雀名投韋恩萊特（Adam Wainwright）本季在生涯最終戰完成200勝壯舉，完成球涯最後一塊拼圖無憾退休，而他近期在社群軟體上分享自己向大聯盟繳交的退休申請單，退休理由一欄填寫的竟是「因為我養狗了！」

韋恩萊特在9月中對釀酒人隊先發7局無失分，率隊以1：0獲勝，順利加入200勝俱樂部，以本季最優秀表現完美結束18年球員生涯，韋恩萊特是「終生紅雀人」，累計三度入選明星賽、四度入選塞揚獎票選前3，手上還有2006年的冠軍戒指，退休球衣背號只是時間問題。

韋恩萊特日前透過X帳號分享自己交出的退休申請單，但出乎球迷意料，退休理由一欄不只相當簡潔，更不是「200勝」、「世界大賽冠軍」、「想陪家人」等理由，而是「因為我養了一隻小狗！」

People keep asking me if I’m officially retired. Well, here is my official retirement paperwork that we turned in to the @Cardinals and @MLBPA. Retired? Absolutely, for all the best reasons. Will send more later. Love y’all. pic.twitter.com/yxCvgFjFdz — Adam Wainwright (@UncleCharlie50) 2023年10月30日

這隻小狗是韋恩萊特在10月主場賽前儀式上，家人送給他的退休禮物，因為韋恩萊特曾告訴家人，只有在他退休後，家裡才能養小狗，所以此舉也代表「時間到了」。

韋恩萊特雖然已經退休，多了陪伴家人跟寵物的時間，不過他可是一刻都沒有閒下來，韋恩萊特從季後分區系列賽開始，加入了福斯電視網的轉播團隊，從投手丘轉戰轉播台，展開他的第二人生。

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