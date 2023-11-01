MLB／不是只有要追大谷！道奇對釀酒人塞揚王牌也有興趣

大聯盟賽季即將結束，也意味著季後自由市場即將來臨，連續兩年在分區系列賽止步的道奇隊預計將會有一番作為，除了日前傳出首要目標是準美聯MVP大谷翔平，據傳道奇重點補強先發投手，看上了釀酒人塞揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）。

大谷翔平爭奪戰將在季末開打，眾所周知，道奇絕對會是最積極的隊伍之一，但光是簽下大谷無法解決道奇這季先發輪值大問題，因此道奇目光也鎖定許多先發大魚，包含山本由伸、史奈爾（Blake Snell）和諾拉（Aaron Nola）等人。

除了自由市場上尋求補強，道奇充沛的農場作物也為他們提供了交易可能，釀酒人王牌伯恩斯明年底將成為自由球員，他過去數度傳出和球團續約不愉快，曾直言仲裁過程很受傷，因為報價「太寒酸」，釀酒人屬於小市場，可能無法負擔起他的理想薪水。

伯恩斯是2021年國聯塞揚獎得主，目前連續3年入選明星賽，本季則是繳出10勝8敗、3.39防禦率，WHIP值為國聯最低，只要擺上貨架，將會有不少季後賽球隊對薪資划算的他有興趣，道奇農場中有5名百大新秀，是在交易市場上喊價的最大籌碼。

釀酒人隊今年首輪遭到響尾蛇隊淘汰，輪值二把手伍鐸夫（Brandon Woodruff）又傳出因右肩手術下季報銷，伯恩斯及主力游擊手亞當斯（Willy Adames）合約都將於2024年底到期，或許也會讓釀酒人考慮退出明年競爭者行列。

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