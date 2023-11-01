MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起1好球慘劇不敢大意

遊騎兵隊今天以11：7擊敗響尾蛇隊，在世界大賽握有3勝1敗優勢，然而有過世界大賽冠軍在差1好球情況下溜走經驗，遊騎兵隊不敢大意，響尾蛇隊則寄望成為21世紀第2支在世界大賽1勝3敗下逆轉的球隊。

根據大聯盟官網統計，季後賽史上在7戰4勝制中，握有3勝1敗的球隊，92隊有78隊贏下系列賽（85%）；若縮小到世界大賽，則是47隊有41隊拿下冠軍。

遊騎兵穩了嗎？總教練波奇（Bruce Bochy）不敢大意，「專注在明天，我們必須打出自己最好的比賽，聽起來很老套，但確實如此，這是你需要保持的心態，不能看你現在所擁有，而是專注明天的比賽，上場去盡己所能贏下比賽，這是我們現在唯一思考的事。」

1961年成軍的遊騎兵要拚隊史首冠，2011年他們原本就有機會終結乾旱，然而面對紅雀隊取得3勝2敗後，在第6戰9局下2出局、2好1壞，只差1顆好球就可終結比賽，卻被佛里斯（David Freese）敲出追平安，甚至11局下又輸給他的再見安打，剩下的就是不死鳥傳奇篇章。

而過去118次世界大賽，47次遇到1勝3敗場景，僅6隊完成逆轉，前一次是2016年的小熊隊，再往前推就是1985年的皇家隊，響尾蛇要加入行列很困難，但不是不可能，一壘手沃克（Christian Walker）說：「我能確定的是，我們會打好每一球，之前也遇過背水一戰，每次劇本都不容易，但就場上見真章吧。」

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