MLB／道奇貝茲力挺重返大聯盟 包爾想在洛杉磯拿冠軍

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）因捲入性暴力案件，被大聯盟禁賽，2021年6月後就沒在大聯盟登板過。他今年轉戰日職橫濱隊，日前和女方達成和解，是否重返大聯盟備受關注，前道奇隊友貝茲（Mookie Betts）近日也為他發聲。

道奇今年再度止步分區系列賽，先發輪值人手短缺是最大關鍵。貝茲近日接受「洛杉磯時報」訪問時表示，希望有大聯盟球隊考慮休賽季簽下包爾，「這是值得考慮的事。」

貝茲認為包爾是一位了不起的人，「個人事情我無法控制且沒有發言權。他是很出色的投手，每5天就想站上投手丘，但我不能做決定，這不像棒球那麼簡單。」

這是事件爆發後，首度有道奇球星為包爾發聲，包爾得知消息後在個人社群表示，「好，匿名消息來源會討厭這個，感謝你兄弟。很高興和你同隊，很抱歉我們無法完成一開始的目標，無論作為隊友還對手，希望很快能與你在球場見面。」有網友詢問包爾是否願意重返道奇，包爾表示，「我想在洛杉磯贏下世界大賽。」

I’d love to win a World Series in LA — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) 2023年11月1日

2020年縮水賽季包爾效力紅人隊，奪下國聯賽揚獎，隔年則和道奇簽下3年1.02億美元大約。不料他2021賽季因性暴力被大聯盟禁賽，道奇今年1月將他釋出，他3月以1年約加盟日職橫濱隊，總共先發19場10勝4敗，主投130.2局送出130次三振，防禦率2.76。

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