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MLB／前天使主帥有望找到新工作？傳成教士總教練強力人選
前天使隊教頭尼文（Phil Nevin）在例行賽結束便馬上與球隊分手，成為教練解雇潮第一波名單，過去一個半季帶兵勝率僅4成44的他，如今有機會找到新工作，據傳他列於教士隊總教練的候選名單內，本周將前往面試。
本季教士打出82勝80敗失意戰績，制服組原打算留任主帥梅爾文（Bob Melvin），沒想到卻被同區的巨人隊挖角，兵符頓時無人執掌，球隊原屬意從內部拉上接替人選，包括弗萊賀提（Ryan Flaherty）、席爾特（Mike Shildt）都已完成面試，但也不排除向外部尋找。
除了尼文，過去兩個賽季在尼文麾下擔任內野守備教練的吉爾（Benji Gil）也在面試行列，雖然他在大聯盟沒有帶兵經驗，但曾執掌2020奧運會及2023經典賽墨西哥兵符。
尼文的球員生涯和教士可說是頗有淵源，12個賽季中有7個待在聖地牙哥，2001年身披教士戰袍入選唯一一次明星賽，該年繳出3成06打擊率、41轟、126分打點都是生涯最高。
大聯盟賽季即將正式落幕，教士也在緊鑼密鼓準備休賽季計畫，球隊希望能夠在自由市場開市前確定總教練人選。
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