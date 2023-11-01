MLB／王建民入列洋基百大球星榜 被封「隱藏流星」

美國洋基社群「Pinstripe Alley」列出史上洋基百大球星排行，來自台灣的「沈默王牌」王建民沒被遺忘，列進第98名並獲得「隱藏流星」的評價，也是連續兩屆都入列百大名單內。

知名網路社群「Pinstripe Alley」繼2013年後，再次推出洋基隊史百大球星排行，由12名作家先提出初步名單，並根據Baseball Reference及FanGraphs的WAR（勝場貢獻值）進行校正，最終加上球迷票選形成最終的百大名單，目前公佈第100到第92名。

洋基隊史好手不少，要進入前100名並不容易，根據「Pinstripe Alley」指出，共有216名洋基球員獲得選票，只不過最終只能選出100人，而台灣投手王建民就列在第98名，他在作家評比時獲得第95名，而2013年評比時則排在第94名。

「Pinstripe Alley」詳細介紹了王建民在洋基隊的崛起，並在2006、2007年連續拿下19勝的過程，然而2008年的漂亮開局，卻因一次跑壘受傷，導致賽季提前報銷。

即使那場比賽洋基隊贏球，但王建民也從此無法再返巔峰，文章中指出：「我想所有戴過洋基球帽的人，無論是球員、球迷或行政團隊，都願意用一場輸球換取王建民健康的雙腿。」

文章中也指出，王建民在2009年投得跌跌撞撞，之後與洋基隊分開，一直在傷病中奮鬥，2013年後持續努力重返大聯盟，也讓他在2016年重新穿上皇家球衣時令人振奮，然而最終仍如流星般離開球迷的視線，「王建民是洋基隊的隱藏流星，他在球隊低谷時發光，然而當洋基隊重返榮耀時，他已經燃燒殆盡。」

商品推薦