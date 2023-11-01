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MLB／遊騎兵變數！賈西亞、薛則移出世界大賽名單

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈西亞因左腹斜肌拉傷被移出名單，世界大賽剩餘比賽無法再上場。 路透社
賈西亞因左腹斜肌拉傷被移出名單，世界大賽剩餘比賽無法再上場。 路透社

賈西亞（Adolis Garcia）今天第一個到球場，就是為了治療，然而傷勢不見好轉，最終遊騎兵隊決定忍痛將賈西亞、薛則（Max Scherzer）在今天賽前移出名單，代表剩下的世界大賽兩人都無法再出賽。

賈西亞無疑是遊騎兵隊今年最重要砲手，季後賽15場出賽敲出8轟、22分打點，打破大聯盟單一季後賽最多打點紀錄，然而昨天8局上打完之後就因左腹斜肌拉傷退場，今天仍無法歸隊，換由工具人杜蘭（Ezequiel Duran）進入名單。

薛則昨日因背部緊繃提前退場。 路透社
薛則昨日因背部緊繃提前退場。 路透社

薛則在昨天先發3局投了36球，沒有失分，但因為背部緊繃提前退場，今天由柏克（Brock Burke）取代位置。

賈西亞今天還試圖練習打擊，但遊騎兵總管楊恩（Chris Young）說：「他很明顯還在痛，這不是接下來5到7天就會好的事，要做出決定其實很容易。」

至於薛則，楊恩說：「他背部不適的位置跟昨天相同，接受了完整的治療，目前暫無歸隊時間，醫療團隊不認為他能夠在接下來幾天恢復，這也代表無法在這系列賽投球。」

賈西亞留下的右外野空缺，今天由詹考斯基（Travis Jankowski）先發，而指定打擊賈維爾（Mitch Garver）則往前移到第3棒。

薛則 遊騎兵

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