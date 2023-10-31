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MLB／沃克跑本壘失誤太致命 響尾蛇主帥：巨大的士氣轉換

聯合新聞網／ 綜合報導
沃克(右)遭阻殺在本壘前，成為比賽巨大轉折點。 路透社
沃克(右)遭阻殺在本壘前，成為比賽巨大轉折點。 路透社

響尾隊今天以1：3在主場大通球場敗給遊騎兵隊，在地球迷無緣見證相隔22年的世界大賽首勝，上一場攻下9分的毒牙打線今天表現冷冰冰，2局下原有先馳得點的機會，但沃克（Christian Walker）的跑壘失誤終結球隊攻勢，主帥羅夫洛（Torey Lovullo）賽後也感嘆那球造成了士氣轉換。

2局下范姆（Tommy Pham）在無人出局、二壘有人時敲出右外野平飛安打，跑壘的沃克繞過三壘時卻沒看見三壘指導教練的停止手勢，頭也不回往本壘衝，最後遭到遊騎兵右外野手賈西亞（Adolis Garcia）高達94.6英哩的的長傳阻殺，錯過了首開紀錄的機會，後續也無法延續攻勢，遊騎兵下個半局反倒一舉攻下3分，也是全場唯一得分的半局。

賽後羅夫洛受訪時坦言，這球的責任確實要算在沃克身上，「這是一次巨大的士氣轉換，原先我們可以有一三壘有人的機會，而且還沒人出局......但誰知道呢？那個時間點一切都不同了，我們或許能得很多分。」

羅夫洛補充：「我們沒有把工作做好，而遊騎兵做到了，兩出局後塞米恩（Marcus Semien）敲回首分，後續席格（Corey Seager）則打出兩分砲，這就是本場比賽的不同之處。」

沃克近14場比賽48打數僅敲出6安，打擊率為1成25，還吞下17次三振，和例行賽的33轟、103分打點相去甚遠，但羅夫洛仍給子弟兵信心鼓舞：「我們需要他繼續前進，今天他又打了幾個初速超過100英哩的擊球，我認為他已經非常接近原先水準了，他的影響很巨大，我們在進攻端依賴他，他在很多方面都是球隊的催化劑。」

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