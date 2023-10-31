MLB／對後援角色喊Yes I do！遊騎兵葛瑞：願意承擔任何位置

遊騎兵隊今天以3：1在客場擊敗響尾蛇隊，順利在世界大賽取得2勝優勢，除了敲出關鍵兩分砲的強打席格（Corey Seager），接手薛則（Max Scherzer）後援3局無失分的葛瑞（Jon Gray）堪稱是「影子功臣」，他賽後也信心表示，只要能幫助球隊爭冠，無論被安排在哪個位置都很樂意。

葛瑞今天在第4局接替因背部抽筋提前退場的薛則，後援3局只用了30球，其中好壞球比高達25：5，僅被敲出1安沒有失分，另外送出3K，成為世界大賽史上第2位用不超過30球投滿3局無失分的投手。

今年季後賽葛瑞三度登板，5.2局的投球防禦率僅1.59，事實上他生涯例行賽205場登板只有1次是從後援出發，卻在季後賽成功扮演條子軍長中繼活棋，「我愛死了，這是我們整年最重要的時刻，我們付出相當的努力才來到這，能夠幫助這支球隊並成為這個團隊的一員，真是太棒了。」

遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）也盛讚葛瑞的挺身而出，他說：「他在後援角色表現很出彩且深具信心，首先要從他的健康說起，我想他也對此很興奮，他一直跟手肘問題戰鬥，但現在一切如故，他能將球投到想要的位置，速度、滑球也都很理想。」

葛瑞今年先發了29場比賽拿下9勝8敗戰績，卻始終為病痛所困，他曾在九月底進入傷兵名單，因此季後賽轉而從牛棚起步，不過他並不執著於先發位置，當被問到屆時若有G7，是否有機會先發？他回應：「如果這是球隊需要的，那當然沒問題，只要我能夠幫忙，不管是什麼事我都願意承擔，就算要我踏上打擊區短打也無所謂，我們會幫助球隊度過難關。」

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