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MLB／大聯盟前25大自由球員名單出爐 前兩名都是亞洲球星
大聯盟近期更新季末自由市場前25大FA，總共有4名亞洲球員進榜，兩名日籍球星更分居前二，分別是大谷翔平、山本由伸，預計都可以挑戰總值2億美金大合約，在這兩名球星的帶動下，季末自由市場「亞洲潮」蓄勢待發。
今年大聯盟自由市場不算大年，但仍舊有不少頂級球星是熱門補強標的，今年美聯準MVP大谷翔平從季初就一路高居自由市場頭號大魚，塞揚獎熱門史奈爾（Blake Snell）和大復活的前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）也在市場上待價而沽。
九月還在榜單排名第10的山本由伸，此次排名一躍成為第2，近期他拿下日職「四冠王」、「澤村賞」三連霸，挾著年紀和實績優勢，身價有望在競標下持續推高，甚至挑戰3000萬美元年薪。
除了兩大日籍球星外，來自韓國的李政厚也在榜單中排名第14，排名還超過赫南德茲（Teoscar Hernandez）、古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）兩名明星外野強打。
作者認為，即便李政厚八月就因腳踝手術整季報銷，但在韓國宰制般的數據、優秀的防守功力，依舊能替身價背書，加上25歲的年紀還有成長空間，預計能吸引巨人、水手、洋基等隊的目光。
名單上最後一名亞洲人則是效力於橫濱DeNA的今永昇太，現年30歲的他排名第16，本季他22場先發繳出2.80的防禦率，送出全央聯最多的174K，雖然不若山本來得有吸引力，但道奇和巨人是潛在的下家。
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