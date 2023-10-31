快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／薛則只投3局傷退單純背部抽筋 無關強襲球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則因傷提前退場。 路透社
薛則因傷提前退場。 路透社

遊騎兵隊今天以3：1擊敗響尾蛇隊，在世界大賽第3戰取勝，系列賽占有2勝1敗上風，兩位傷兵薛則（Max Scherzer）、賈西亞（Adolis Garca）傷勢待觀察，初步好消息是薛則並非背部拉傷，而是抽筋，也與強襲球無關。

遊騎兵此役由39歲老將薛則先發，第2局被湯瑪斯（Alek Thomas）擊出的強襲球打到，第3局續上投手丘看似狀況沒有問題，卻在第4局才剛踏出板凳區，就明顯感覺背部不適，一度手扶欄杆、停下腳步，他的表情扭曲，隨後在投手丘上試投後也知道狀況已經不行，遊騎兵在此時決定換投，薛則此役以3局無失分收工。

薛則賽後透露，自己當下的狀況是背部抽筋，過去也遇過不下5次，根據過往經驗，明天還是會痠痛，大概在48小時之後會比較清楚狀況，確認是否是在後續系列賽還能上場。

薛則也澄清，背部抽筋與強襲球無關，這顆強襲球其實在打在自己的手肘上，而非背部。

至於賈西亞的傷情，總教練波奇（Bruce Bochy）透露，他是因左側緊繃而提前退場，將進行MRI核磁共振檢查，但他預期狀況應該還算樂觀。

薛則 遊騎兵

延伸閱讀

MLB／年薪僅74萬美元 賈西亞季後賽22分打點破鬼神紀錄

MLB／席格9局救命砲+賈西亞11局再見轟 遊騎兵「咬蛇」開門紅

世界大賽力量與速度之爭 遊騎兵可望轟垮響尾蛇奪冠

MLB／曾被日職退貨！賈西亞7戰15打點奪美聯冠軍賽MVP

相關新聞

MLB／查普曼劇場虛驚！遊騎兵先搶世界大賽第2勝、客場完美9連勝

先發投手薛則（Max Scherzer）只投3局傷退，無礙遊騎兵隊搶勝，今天在第3局攻下3分，包括席格（Corey Se...

MLB／世界大賽回到生涯起點 薛則G3先發對戰老東家響尾蛇

不出意外，遊騎兵隊在世界大賽第三戰推出經驗豐富的薛則（Max Scherzer）先發，希望能攻破響尾蛇隊主場，響尾蛇也剛好是薛則生涯第1支球隊，遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）表示，薛則身體狀

MLB／超越洋基、國民！遊騎兵季後賽客場9連勝創紀錄

MLB遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）今天開轟，助球隊在世界大賽第3戰以3比1擊敗地主響尾蛇，取得2勝1敗領...

MLB／薛則只投3局傷退單純背部抽筋 無關強襲球

遊騎兵隊今天以3：1擊敗響尾蛇隊，在世界大賽第3戰取勝，系列賽占有2勝1敗上風，兩位傷兵薛則（Max Scherzer）...

MLB／場外貢獻不遺餘力 洋基賈吉榮獲克萊門特獎

大聯盟為表揚熱衷慈善球員，每年都會頒發「克萊門特獎」（Roberto Clemente），今年由洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獲獎，他也成為隊史第4位得獎者。 賈吉2018年成立「

MLB／名將霍華德離世享壽87歲 曾敲500英尺全壘打、6戰10轟

國民隊傳奇重砲霍華德（Frank Howard）曾敲出距離500英尺全壘打，還締造過6場10轟紀錄，今天國民球團宣布他離世消息，享壽87歲。 霍華德職業生涯從道奇隊起步，1960年拿下新人王，他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。