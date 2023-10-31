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MLB／場外貢獻不遺餘力 洋基賈吉榮獲克萊門特獎

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉獲得克萊門特獎。 美聯社
賈吉獲得克萊門特獎。 美聯社

大聯盟為表揚熱衷慈善球員，每年都會頒發「克萊門特獎」（Roberto Clemente），今年由洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獲獎，他也成為隊史第4位得獎者。

賈吉2018年成立「All Rise」基金會，幫助紐約和加州聖華金郡2000多位年輕人追逐夢想。近年創辦自閉症學校、美國妥瑞氏症協會等26個機構，為教育及醫療盡一份心力。賈吉成為洋基隊史第4位獲獎者，前3位是古德瑞（Ron Guidry）、貝勒（Don Baylor）和基特（Derek Jeter）。

克萊門特的家人和大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）出席頒獎儀式，曼弗瑞說，「這是令人難以置信的成就清單，賈吉，你和許多球員一樣，是這項運動的真正功臣。」

賈吉則表示，「光是被提名就非常榮幸，現在獲獎更難以用言語形容。克萊門特是一位跨時代的球員，同時在場外是這項運動的跨時代大使。」賈吉強調這只是開始，他期待未來能幫助更多孩子成長。

賈吉 洋基

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