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MLB／超越洋基、國民！遊騎兵季後賽客場9連勝創紀錄

中央社／ 綜合外電報導
遊騎兵專門當「奧客」，9連勝寫紀錄。 路透通訊社
遊騎兵專門當「奧客」，9連勝寫紀錄。 路透通訊社

遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）今天開轟，助球隊在世界大賽第3戰以3比1擊敗地主響尾蛇，取得2勝1敗領先，也讓遊騎兵在季後賽拿下客場9連勝，刷新MLB的紀錄。

美國職棒大聯盟MLB前兩戰打完後，德州遊騎兵與亞利桑那響尾蛇戰成1比1平手，兩隊今天轉到響尾蛇主場進行3連戰。

遊騎兵今天推出3屆賽揚獎（Cy Young Award）得主薛則（Max Scherzer）先發，響尾蛇則由今年季後賽登板4次、防禦率僅2.70的菜鳥普法特（Brandon Pfaadt）應戰。

遊騎兵3上首名打者洛伊（Nathaniel Lowe）敲出二壘安打，塞米恩（Marcus Semien）兩出局後帶有打點的安打，讓球隊先馳得點。下一棒的席格面對第1個來球就出手，將那記86.7英哩的變速球，轟成右外野方向、飛行距離421英尺的大號兩分砲，幫助遊騎兵3比0領先響尾蛇。

薛則此役只投3局就因背部不適未繼續投球，今天有1次三振、2個保送，被打兩支安打但無失分的表現。

薛則季末就曾因傷關機，休養超過1個月，美國聯盟（AL）冠軍賽才復出。這場比賽之前，他今年合計在季後賽出賽兩場，僅共投6.2局就挨了兩轟，掉7分都是自責分，防禦率高達9.45。

遊騎兵今天8下換上查普曼（Aroldis Chapman），但他被首名打者李維拉（Emmanuel Rivera）擊出右外野方向深遠的二壘安打，又被接下來的培多莫（Geraldo Perdomo）揮出安打掉分，還好他穩下來三振卡洛爾（Corbin Carroll），再靠一次雙殺化解失分危機。

終場遊騎兵兩分之差擊敗響尾蛇，並在世界大賽以2勝1敗領先。

今天贏球後，遊騎兵拿下季後賽客場9連勝，打破紐約洋基1996年和華盛頓國民2019年締造的8連勝紀錄。

兩隊明天將繼續在響尾蛇主場打世界大賽第4戰，若遊騎兵能再贏球，就能持續改寫季後賽客場連勝紀錄，並獲得「聽牌」的優勢。

遊騎兵

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