MLB／名將霍華德離世享壽87歲 曾敲500英尺全壘打、6戰10轟
國民隊傳奇重砲霍華德（Frank Howard）曾敲出距離500英尺全壘打，還締造過6場10轟紀錄，今天國民球團宣布他離世消息，享壽87歲。
霍華德職業生涯從道奇隊起步，1960年拿下新人王，他1965至1971年期間效力國民，4度入選明星賽，奪下2次國聯全壘打王。1970年他在前國民主場轟出飛行距離500英尺全壘打，成為名場面。
1968年5月霍華德在6場比賽、20打席中轟出10發全壘打，至今仍是大聯盟紀錄。他1972年轉戰遊騎兵隊，1973年在老虎結束大聯盟生涯，留下1774支安打、382轟及1119分打點，打擊率0.273的紀錄。
霍華德後來到日本延續球員生涯，但首戰就受傷結束賽季。他退休後轉任教練，陸續待過釀酒人、水手、洋基、大都會及光芒，1981年至1983年間擔任教士與大都會教頭，總計戰績93勝133敗。
霍華德2016年進入國民名人堂，球團今天發布離世消息，享壽87歲。國民老闆也發聲明緬懷這位傳奇球星，「我在華盛頓特區長大，霍華德是我的英雄。他在RHK球場開轟獲得『首都制裁者』封號，不過他其實是溫柔的紳士，向他的家人表示哀悼，棒球界失去一位巨人。」
We are deeply saddened to share that Washington Senators legend Frank Howard has passed away at the age of 87. We join Frank’s loved ones in mourning. pic.twitter.com/PCEk13TSLs— Washington Nationals (@Nationals) October 30, 2023
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言