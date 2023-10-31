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MLB／名將霍華德離世享壽87歲 曾敲500英尺全壘打、6戰10轟

聯合新聞網／ 綜合報導
國民傳奇重砲霍華德離世，享壽82歲。 美聯社
國民傳奇重砲霍華德離世，享壽82歲。 美聯社

國民隊傳奇重砲霍華德（Frank Howard）曾敲出距離500英尺全壘打，還締造過6場10轟紀錄，今天國民球團宣布他離世消息，享壽87歲。

霍華德職業生涯從道奇隊起步，1960年拿下新人王，他1965至1971年期間效力國民，4度入選明星賽，奪下2次國聯全壘打王。1970年他在前國民主場轟出飛行距離500英尺全壘打，成為名場面。

1968年5月霍華德在6場比賽、20打席中轟出10發全壘打，至今仍是大聯盟紀錄。他1972年轉戰遊騎兵隊，1973年在老虎結束大聯盟生涯，留下1774支安打、382轟及1119分打點，打擊率0.273的紀錄。

霍華德後來到日本延續球員生涯，但首戰就受傷結束賽季。他退休後轉任教練，陸續待過釀酒人、水手、洋基、大都會及光芒，1981年至1983年間擔任教士與大都會教頭，總計戰績93勝133敗。

霍華德2016年進入國民名人堂，球團今天發布離世消息，享壽87歲。國民老闆也發聲明緬懷這位傳奇球星，「我在華盛頓特區長大，霍華德是我的英雄。他在RHK球場開轟獲得『首都制裁者』封號，不過他其實是溫柔的紳士，向他的家人表示哀悼，棒球界失去一位巨人。」

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