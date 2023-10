MLB／名將霍華德離世享壽87歲 曾敲500英尺全壘打、6戰10轟

國民隊傳奇重砲霍華德(Frank Howard)曾敲出距離500英尺全壘打,還締造過6場10轟紀錄,今天國民球團宣布他離世消息,享壽87歲。

霍華德職業生涯從道奇隊起步,1960年拿下新人王,他1965至1971年期間效力國民,4度入選明星賽,奪下2次國聯全壘打王。1970年他在前國民主場轟出飛行距離500英尺全壘打,成為名場面。

1968年5月霍華德在6場比賽、20打席中轟出10發全壘打,至今仍是大聯盟紀錄。他1972年轉戰遊騎兵隊,1973年在老虎結束大聯盟生涯,留下1774支安打、382轟及1119分打點,打擊率0.273的紀錄。

霍華德後來到日本延續球員生涯,但首戰就受傷結束賽季。他退休後轉任教練,陸續待過釀酒人、水手、洋基、大都會及光芒,1981年至1983年間擔任教士與大都會教頭,總計戰績93勝133敗。

霍華德2016年進入國民名人堂,球團今天發布離世消息,享壽87歲。國民老闆也發聲明緬懷這位傳奇球星,「我在華盛頓特區長大,霍華德是我的英雄。他在RHK球場開轟獲得『首都制裁者』封號,不過他其實是溫柔的紳士,向他的家人表示哀悼,棒球界失去一位巨人。」

We are deeply saddened to share that Washington Senators legend Frank Howard has passed away at the age of 87. We join Frank’s loved ones in mourning. pic.twitter.com/PCEk13TSLs