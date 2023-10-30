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中職／活到26歲初聞左膝2塊髕骨 林安可說完全沒感覺
活到26歲，林安可第一次知道自己的左膝膝蓋骨有兩塊，慶幸骨頭沒有事，等待消腫就好，他指出自己的髕骨二分症不需再做其他進一步治療，「聽說有些人是有影響，但我是沒有。」
林安可在季後挑戰賽首戰因自打球成為傷兵，送醫檢查後，起初在X光片看到左膝上有兩塊分開的臏骨，以為是骨裂，精密檢查後才發現是先天的臏骨二分症，活到26歲重新認識自己。
林安可指出，「醫生說可能生長時就是分開的，我也沒感覺，照了才知道，從小到大這裡也沒照過X光，完全都不知道。」他今天跑步仍有不舒服，第三戰將以代打為主。
髕骨二分症不少患者都本身未知，包括大谷翔平，他直到動完TJ手術、在2019年復健過程中的投球感覺不適才去檢查，發現左膝有此先天狀況，考慮到想繼續作為「二刀流」活躍，已在該年9月動刀修復。
林安可也有聽說大谷翔平有同一症狀，參考大谷的狀況，被問到若自己的臏骨二分症也修復治療，是否可能開啟投球？林安可笑笑，「呵呵，比較難啦！」
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