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MLB／昔在韓國討生活今奪世界大賽勝投 凱利神表現並肩巨怪

聯合新聞網／ 綜合報導
凱利今天完美封鎖條子軍打線，成為史上首名在韓國大賽跟世界大賽都拿過勝投的球員。 路透社
凱利今天完美封鎖條子軍打線，成為史上首名在韓國大賽跟世界大賽都拿過勝投的球員。 路透社

響尾蛇隊今天以9：1大勝遊騎兵隊，在客場扳回一城，先發投手凱利（Merrill Kelly）是最大功臣，過去還曾飄洋過海到韓職延續職棒路的他，今天繳出先發7局失1分的完美好投，讓他在隊史上跟蘭迪強森（Randy Johnson）、席林（Curt Schilling）等傳奇齊名。

凱利今天先發用了89球很精簡，只被敲出3支安打失1分，沒有投出任何保送，徹底封鎖上一場火力旺盛的條子軍團，送出9K是隊史繼蘭迪強森和席林後第3人；單場9三振、無保送也是世界大賽史上第10位。

凱利受訪時說：「這就是我的比賽，我過去曾想過在世界大賽稱霸，但當時只是個夢想，這之間付出了很多努力，如今才來到正確的地方，我非常感激球隊給我機會來到這，很高興今晚能完成工作。」

凱利2015年到2018年效力於韓職S飛龍，此前沒有大聯盟經驗，2019年以2年550萬美元加盟響尾蛇，總算站穩最高殿堂，連續兩年累積投球局數都超過200局，今年季後賽累積4場先發摘下3勝，防禦率僅2.25，是球隊的實質王牌。

除此之外，今天的凱利是繼2019年的「天才老史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後，再度有先發投手投滿7局，凱利也是歷史上首位在韓國大賽和世界大賽都拿過勝投的投手。

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