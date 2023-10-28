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MLB／年薪僅74萬美元 賈西亞季後賽22分打點破鬼神紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
本季年薪僅74萬7760美元的賈西亞，今天敲出再見轟後今年季後賽累積22分打點，也正式寫下屬於自己的鬼神紀錄。 路透
本季年薪僅74萬7760美元的賈西亞，今天敲出再見轟後今年季後賽累積22分打點，也正式寫下屬於自己的鬼神紀錄。 路透

遊騎兵隊在世界大賽首戰寫下驚奇一勝，9局下席格（Corey Seager）先炸裂追平兩分砲，延長11局下賈西亞（Adolis Garcia）再敲再見陽春砲，這一轟不僅幫助遊騎兵以6：5擊敗響尾蛇隊、搶下開門紅，本季年薪僅74萬7760美元的賈西亞，今年季後賽累積22分打點，也正式寫下屬於自己的鬼神紀錄。

遊騎兵此役以3：5落後進入9局下，響尾蛇推出季後賽前8場登板未失分的塞瓦德（Paul Sewald），卻為戰局帶來變數，以保送開局，再遭席格敲出追平兩分砲，搞砸響尾蛇即將到手的勝利，這也是今年季後賽第一場延長賽。

賈西亞此役在首局的安打已有1分打點，累積季後賽21分打點，追平2011年紅雀隊弗里斯（David Freese）保有的大聯盟紀錄，結果破紀錄出現在同一戰，11局下敲出再見陽春砲。

「令人興奮的瞬間！」賈西亞在季後賽連5戰開轟，手感超燙，這一轟幫遊騎兵打下勝利，他說自己的心情很開心且自豪，「我看著板凳區，看到我的隊友們都超開心。」此戰打來峰迴路轉，賈西亞已經可以預料，「這一定會是一個很棒的系列賽，我們展現了優異的團隊合作。」

賈西亞2016年自古巴叛逃，也在那一年第一次透過電視轉播觀看世界大賽比賽，如今自己圓夢站上這個舞台，目前仍居住在古巴的母親，從美聯冠軍賽期間來到美國，也延長了她的停留時間，現場見證兒子在世界大賽的英雄瞬間。

賈西亞在賽前透露，「從我2016年離開古巴後，我媽就沒有現場看過我的比賽，世界大賽有她在這裡，這讓一切變得更有意義。」

世界大賽 遊騎兵

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