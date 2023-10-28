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MLB／席格救命2分砲、賈西亞11局再見轟 遊騎兵「咬蛇」開門紅

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MLB／席格9局救命砲+賈西亞11局再見轟 遊騎兵「咬蛇」開門紅

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
先有席格9下救命2分砲，後有賈西亞11下再見轟，遊騎兵第一戰辛苦咬蛇。 美聯社
先有席格9下救命2分砲，後有賈西亞11下再見轟，遊騎兵第一戰辛苦咬蛇。 美聯社

棒球之神在9局下決定抽換結局，響尾蛇隊帶著2分領先守不住勝利，席格（Corey Seager）先炸裂追平兩分砲，將遊騎兵隊從輸球邊緣救了回來，延長11局下再由賈西亞（Adolis Garcia）成為最終男主角，敲出再見陽春砲、連5場開轟，遊騎兵終場以6：5擊敗響尾蛇隊，在世界大賽首戰先聲奪人。

主場出戰的遊騎兵在首局攻下2分，響尾蛇迅速反咬，3局上卡洛爾（Corbin Carroll）在得點圈機會敲出三壘打，先掃回2分追平，再利用馬提（Ketel Marte）打向一壘的滾地球起跑，遊騎兵一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）接球傳本壘，捕手海姆（Jonah Heim）必須略微前傾接球，壓根摸不到卡洛爾，讓他跑回超前分。

響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）在3局下再度動盪，連飆2K開局後壞球連發，滿壘面對蓋佛（Mitch Garver）投出保送，兩軍戰成3：3平手，但響尾蛇隨即在4局上由范姆（Tommy Pham）敲陽春砲，再度討回領先，第5局馬提的二壘打再添保險分。

席格9局下炸裂救命兩分砲，將遊騎兵隊從輸球邊緣救了回來。 美聯社
席格9局下炸裂救命兩分砲，將遊騎兵隊從輸球邊緣救了回來。 美聯社

響尾蛇帶著5：3領先進入9局下，推出季後賽前8場登板未失分的塞瓦德（Paul Sewald），卻為戰局帶來變數，以保送開局，再遭席格敲出追平兩分砲，搞砸響尾蛇的勝利，這也是今年季後賽第一場延長賽。

賈西亞敲出再見全壘打，季後賽已連5場開轟。 路透
賈西亞敲出再見全壘打，季後賽已連5場開轟。 路透

響尾蛇10、11局的攻勢都以三上三下結束，遊騎兵10局下有3位上壘者，但攻勢因雙殺而無法串聯，11局下賈西亞再度站上打擊區，延續火燙手感，一棒終結戰線，賈西亞在季後賽已經連5場開轟、近5場6轟。

遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）季後賽成績有口皆碑，但此役先發4.2局被敲6安打、失5分，寫下生涯在季後賽失分最多的一役；賈倫則是投5局失3分，兩人都以無關勝敗收場。

遊騎兵 響尾蛇 賈倫

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