生涯首場世界大賽敲三壘打加2分打點 卡洛爾59年來首見
世界大賽開打首戰，響尾蛇隊台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll）就讓鎂光燈聚焦在自己身上，成為史上第8位在生涯首場世界大賽就有三壘打、2分打點的選手，前一人已要追溯到1964年。
遊騎兵此役率先開張分數，面對響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen），1局下席格（Corey Seager）靠保送上壘，卡特（Evan Carter）二壘打、賈西亞（Adolis Garcia）一壘打各敲回1分打點，取得2：0領先。
響尾蛇迅速反咬對手，3局上湯瑪斯（Alek Thomas）、隆戈利亞（Evan Longoria）接連敲安，卡洛爾補上一支三壘打，先幫響尾蛇掃回2分追平，接著繼續秀腳程，利用馬提（Ketel Marte）打向一壘的滾地球起跑，遊騎兵一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）接球傳本壘，捕手海姆（Jonah Heim）必須略微前傾接球，壓根摸不到卡洛爾，讓他跑回超前分。
根據大聯盟指出，在生涯第一場世界大賽出賽就有1支三壘打、2分打點的選手，卡洛爾為史上第8人，前一人為1964年紅雀隊弗拉德（Curt Flood）。
賈倫在3局下再度動盪，連飆2K開局後壞球連發，接連因卡特二壘打和2保送擠成滿壘，面對蓋佛（Mitch Garver）繼續投出保送，兵不血刃送遊騎兵走回追平分，響尾蛇隨即在4局上由范姆（Tommy Pham）敲陽春砲，再度討回領先。
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