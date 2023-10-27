MLB／嗆費城人迷記得買春訓門票 賈倫：我知道如何傷害他們

響尾蛇隊王牌投手賈倫（Zac Gallen）在費城出生，響尾蛇日前淘汰他的家鄉球隊費城人，挺進世界大賽。不過有當地球迷到賈倫的個人社群開嗆，他巧妙地貼出一張圖片回擊，引發網友熱烈討論，目前該球迷的帳號已設為不公開。

賈倫在國聯冠軍賽先發2場主投11局，被敲5發全壘打失9分，響尾蛇最終仍以4勝3敗晉級世界大賽。不過有費城人球迷到賈倫的X（推特）開嗆，「你投費城人0勝2敗，2場比賽都被打爆了！」

賈倫看見這條評論後也馬上做出回擊，他貼出一張費城人明年春訓售票截圖，並寫道：「請確保你有買這比賽的門票，作為你下一場比賽。」貼文一出，引發網友熱議。

Zac Gallen isn’t holding back today.



That’s my pitcher. pic.twitter.com/7YEFGRuwWT — Kropp (@MrAzSports) 2023年10月25日

世界大賽G1明天登場，賈倫將扛起先發投手重任，今天記者也問到這段趣事，賈倫解釋，「我在那個地區長大，知道費城球迷很會說垃圾話。我認為如果他們想說垃圾話，我就要回一句，因為我出身在那，知道怎麼傷害他們。」

賈倫今年面對過遊騎兵2場，分別是5月4日主投5局6K失3分，8月24日6局11K失1分。他的對手是遊騎兵強投伊瓦迪（Nathan Eovaldi），本季沒有對過響尾蛇。

商品推薦