MLB／公布世界大賽前3戰先發 響尾蛇教頭：這不是秘密

世界大賽G1即將在明天展開，遊騎兵將由強投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）掛帥先發，響尾蛇則派季後賽成績差強人意的賈倫（Zac Gallen）應戰，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）還加碼透露前3戰先發投手。

賈倫季後賽先發4場2勝2敗，其中2敗都是面對費城人，他這2場共主投11局被轟5發全壘打，失掉9分，防禦率7.36，所以許多球迷不看好賈倫的發揮，對此他表示，「當你處在競爭環境中，有些人說你無法做到某些事，或是說別人會做的比你好，那我認為這是你今天來到這的主因。」

響尾蛇總教練羅夫洛透露國聯冠軍賽輪值會延續到世界大賽，前3戰依序是賈倫、凱利（Merrill Kelly）、普法特（Brandon Pfaadt），羅夫洛解釋，「這個輪值不是秘密，就是按先前模式進行，接著看狀況決定第4戰先發投手。」

例行賽84勝的響尾蛇一路走來不被看好，美國知名體育媒體人魯索（Chris Russo）曾笑稱響尾蛇淘汰費城人，他就要退休，不過他現在繼續裝死上節目。羅夫洛希望魯索到響尾蛇全隊面前道歉，他強調：「人們要意識到我們不是能隨意被污辱的球隊，我們是一支很優秀的球隊。」

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