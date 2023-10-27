MLB／「可能是人生中過最快4年」 貝克告別26年執教生涯

太空人美聯冠軍賽G7不敵遊騎兵，執教太空人4年的74歲教頭貝克（Dusty Baker）宣布退休，今天球團為此舉辦記者會，貝克有感而發表示，「這可能是人生過最快的4年。」

太空人2019年被爆出用科技偷暗號醜聞，時任教頭辛區（A.J. Hinch）和總管盧諾（Jeff Luhnow）都下台，貝克接下太空人兵符，2022年成功帶隊摘下世界大賽冠軍，今年則止步美聯冠軍賽。

貝克先感謝老闆克蘭（Jim Crane）和家人過去4年的支持，並感謝球迷，「成為這支球隊領袖是我莫大的榮幸，感謝球迷們堅定的熱情，在這我獲得無與倫比的愛。」

貝克接著說，「感謝所有球員和教練在爭取世界大賽冠軍過程中，做出很多犧牲。最後我要感謝所有親友，我對你們這些年給的愛和支持很感激，無法用言語形容對你們的感謝，這不是再見，只是『下次見』。」

貝克太空人執教4年期間，戰績320勝226敗（勝率58.6%），生涯職教26年累積2183勝1862敗，勝場數排史上第7。貝克表示，「這可能是我人生過最快的4年，不過這是因為贏球，如果你輸球，3、4年可能像10年。」

對於未來人生規畫，貝克坦言還沒有想法，「我打算先回家和女兒討論，她自認是我的母親，還花時間與我的孫子及孫女相處。讓上帝告訴我去哪裡，怎麼過生活，我仍感覺還沒有完成生命中該做的事，我相信上帝會為我安排偉大的事。」

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