MLB／美媒點名遊騎兵是搶大谷的外卡 若奪冠老闆會打鐵趁熱

明天將展開世界大賽、挑戰隊史首冠的遊騎兵隊，被視為爭取大谷翔平的「外卡」，如果今年可以成功登頂，老闆有意打鐵趁熱，繼續在自由市場上大灑幣。

由資深作家薛曼（Joel Sherman）、海曼（Jon Heyman）主持的podcast節目「The Show」最新一集中，薛曼提到，「遊騎兵在交易大限前曾非常積極想要得到大谷，所以我認為他們會是這場爭奪戰中的外卡，如果他們能贏得世界大賽，可能就會打鐵趁熱，遊騎兵老闆也有企圖要幹大事。」

該集嘉賓羅森索（Ken Rosenthal）也同意這項觀點，他說：「總經理楊恩（Chris Young）很明顯想要有所作為，過去兩年季外花了8億美元，他不害怕花錢，如果今年可以奪冠，只會讓遊騎兵更加壯膽。」

遊騎兵在2021年季後簽下席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien），兩人合約總額分別是3.25億、1.75億美元，去年又以1.85億美元合約補進狄葛隆（Jacob deGrom），不僅在自由市場上動作積極，今年季中交易也換來薛則（Max Scherzer）、蒙戈馬利（Jordan Montgomery）。

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