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MLB／大谷翔平動向 前教頭麥登預測不限西岸球隊

中央社／ 洛杉磯26日專電
麥登認為大谷已融入美國，無論哪支球隊大谷都有可能去。 路透通訊社
麥登認為大谷已融入美國，無論哪支球隊大谷都有可能去。 路透通訊社

美國職棒日本球星大谷翔平11月將成為自由球員，落腳何隊受關注。前教頭麥登說，大谷6年前到美國，偏好西岸球隊，如今他已融入美國，只要能贏，無論哪支球隊大谷都有可能去。

麥登（Joe Maddon）2020年、2021年擔任洛杉磯天使隊總教練時，曾與大谷翔平共事，他近日接受網路節目「界外區」（Foul Territory）訪問，談到他對大谷翔平的觀察，推測大谷下支球隊落腳何處。

麥登說：「他確實很想贏，相信我，這不只是嘴巴說說，他真心想要贏球。」大谷翔平從2018年加入天使隊以來，6年之間天使隊戰績不佳，一直沒有打進季後賽，大谷至今尚未在季後賽亮相。

今年世界大賽結束的隔一天，大谷翔平就要成為自由球員，擁有與大聯盟各隊議約的權力。

麥登推測，最終受到大谷青睞的那支球隊，勢必是在大谷心目中，每年都很有競爭力的隊伍，「讓他每年都可以打季後賽，每一年都給他機會在最大的舞台上投球、打擊」。

關於地理位置的偏好，這次大谷可能不會像6年前一樣。麥登分析，大谷首次挑戰美國大聯盟的時候想待在西岸球隊，不只是距離日本比較近，同時跟美國其他地方比起來，文化上也比較有熟悉感。

麥登說，經過這幾年在大聯盟取得好成績，大谷已經融入美國，變得更加「美國化」，因此「不管是紐約、多倫多、西雅圖、聖地牙哥，他都有可能會去」，因為大谷已經適應文化差異。

儘管大谷翔平在這個球季尾聲受傷開刀，明年只能打擊、無法投球，但他仍是這個休季期間最受關注的自由球員，合約上看5億美元（約新台幣163億元）。

大谷翔平 天使 大聯盟

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