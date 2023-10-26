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MLB／響尾蛇慶祝嗨過頭？在費城人主場「插旗」引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇球員湯瑪斯在費城人主場插旗。 法新社
響尾蛇球員湯瑪斯在費城人主場插旗。 法新社

國聯冠軍賽響尾蛇在費城人主場2連勝，闖進世界大賽，將對決美聯冠軍遊騎兵。賽後全隊在對手主場瘋狂慶祝，還將球隊錦旗直接插在球場草皮上，引發網友熱議。

響尾蛇奪下國聯冠軍後在費城人主場休息室享受香檳浴，還抽起雪茄。事實上進入休息室前還有更瘋狂的慶祝方式，曾在G4敲出代打全壘打的湯瑪斯（Alek Thomas）扛起響尾蛇球隊錦旗，直接插在三壘側草皮。

這個舉動引發國外網友熱議，有人樂見此事，「恭喜他們」、「很酷的冠軍」「誰叫費城人主場沒有游泳池？」，不過也有人不以為然，「這種不尊重會讓他們輸掉世界大賽」、「在別人場地插旗很荒謬，讓我們支持遊騎兵」、「他們會受到報應，被遊騎兵橫掃」。

棒球場上「插旗」不是第一次，最經典案例是2006年經典賽複賽南韓擊敗日本後，在東京巨蛋投手丘插上國旗，讓兩隊結下樑子，但日本隊在準決賽完封南韓，最終拿下金牌。南韓隊日前在杭州亞運拿下棒球金牌，賽後有選手跑到投手丘上想插國旗，最終被大會工作人員制止。

響尾蛇

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