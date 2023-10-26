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MLB／巨人挖角教士教頭 梅爾文獲撒錢保證想搶大谷與山本

聯合新聞網／ 綜合報導
梅爾文接任巨人總教練一職。 美聯社
梅爾文接任巨人總教練一職。 美聯社

巨人隊本季尾聲戰績崩盤，連2年未進季後賽，總教練凱普勒（Gabe Kapler）下台一鞠躬。日前傳出33歲女助理教練納肯（Alyssa Nakken）有望接任，但巨人最終決定聘請教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）。

梅爾文是舊金山人，曾3度拿下年度最佳教練，他和教士還有1年合約，但教士仍允許巨人追求，且不求任何補償。巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）也感謝教士成全，並大讚梅爾文是完美人選，「我從球員們那聽到為他效力的渴望，他有領導力、會關心球員，很多球員都說他是最好的教練，這對我們來說很重要。」

梅爾文今天在記者會透露得到巨人高層保證，會在自由市場砸錢補強。梅爾文與亞洲球員合作經驗豐富，曾執教過鈴木一朗、野茂英雄、達比修有與金河成，當被問到是否想招募大谷翔平山本由伸或塞揚強投史奈爾（Blake Snell），梅爾文表示，「他們都是很優秀的球員，我們當然全都想要，不過從資金角度來看不可能。這些人會被列入討論，我希望能產生影響力，看看事情如何發展。」

巨人上季場均4.16分排國聯倒數第2，團隊攻擊指數（OPS）0.695排墊底。因此梅爾文期待球隊能網羅強打者，他解釋，「有些球員能為球隊帶來穩定性，通常被排在中心棒次。他們每天上場，陣容要圍繞他們組建。」今年自由市場強打不多，除了大谷翔平外還有貝林傑（Cody Bellinger）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）及梅爾文執教過的查普曼（Matt Chapman）。

巨人 大谷翔平 山本由伸

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