MLB／世界大賽外卡黑馬生死鬥 史上勝率最低的對戰組合

MLB來到最終決戰，由2支不斷以下剋上的外卡（額外進入冠軍賽的關鍵名額）黑馬：遊騎兵與響尾蛇會師世界大賽！這是世界大賽史上第3度外卡傳奇，更是史上勝率最低的對戰組合。外媒預估將是實力接近的低比分系列賽，雙方都有相當出色的守備，季賽不佳的牛棚都在季後賽進化，遊騎兵優勢是3度奪冠、擅長帶領黑馬的老帥波奇，蛇蛇優勢是出其不意的速度戰。

外卡傳奇戰

響尾蛇25日在國聯冠軍戰的生死G7打出逆轉秀，再度於不被看好下晉級，這支本季只拿84勝的球隊，睽違22年又闖入世界大賽，較早結束的美聯冠軍戰也是類似劇本，季賽僅90勝的「條子軍」遊騎兵維持本屆神奇的「客場實力」，作客打出8勝0敗，逆轉強權太空人，睽違12年又進世界大賽，「條子軍團」還在尋求隊史第一座世界冠軍；客戰8連勝已經追平1996洋基隊的紀錄。

蛇蛇與條子會師世界大賽，是歷史第3度的外卡之戰，是史上種子序最低的組合（條子是美聯第5種子，蛇是國聯第6種子）更是史上戰績最低的世界大賽對決組合（共174勝），打破眾人眼鏡。最神奇的事還在後頭：這兩隊在上上賽季都是百敗爛隊，僅花兩年就雙雙脫胎換骨。

預期低比分膠著

今年的外卡傳奇對決，誰佔上風呢？外媒普遍認為實力接近，雙方應該會打到生死G7才分勝負。根據《體育新聞網》報導，預測這會是低比分的系列賽，而遊騎兵的陣容深度稍微好一些，近況火力正順（最近2戰轟下20分），可能會苦戰7戰勝出，拿下首座世界冠軍。

至於《今日賽事網》分析雙方優劣勢，條子與蛇蛇高度相似之處在於低比分，雙方守備都相當出色，而季賽雙方牛棚表現都讓人看得直搖頭（條子牛棚責失分率位列倒數第7、蛇蛇也僅排中段班，挨轟數都在後十名），卻在季後賽持續進步，兩隊在季後賽都時有先發投手跳出來封鎖對手，種種原因都讓這個系列賽被預期是低比分膠著戰。

遊騎兵老帥波奇運籌帷幄

條子優勢有不少，團隊打線季賽繳出wRC+聯盟第4的好成績，團隊有10人全壘打數來到雙位數，其中游擊砲席格與古巴叛將賈西亞都超過30轟，賈西亞更在美聯冠軍賽上演連4戰開轟、連6場有打點，是歷史第一人，他本屆季後賽20分打點也刷新隊史紀錄；先發投手群也相當穩定，團隊繳出本次季後賽最多的5次優質先發。

但以上都還不是最大優勢，條子軍關鍵是休息室有著3度奪冠、擅長帶領黑馬的老帥波奇，這位傳奇教練第5度打進世界大賽，熟悉關鍵戰役調度，他的投手調度功力被認為是業內頂尖。另外，不少球迷也發現這支遊騎兵與波奇過去帶的冠軍隊巨人很像：頂尖的投手戰力、出色的基本防守紀律、屢屢克服困境的韌性。

響尾蛇優勢是蠶食與速度

蛇蛇優勢就是隊名一般的球風，不像條子重砲成群，會像響尾蛇冷血、極有耐心的折磨對手，代表人物是馬特與台美混血球星卡洛爾，馬提可說是季後賽最冷靜、最穩定的球員，職業生涯每一場季後賽都有安打，本屆季後賽打擊率更高達3成65，很難被投手解決掉。

卡洛爾則是蛇蛇速度戰的領袖人物，台美混血的他被台灣球迷暱稱為卡仔，本季迅速兌現天賦，成為史上第一位25轟、50盜壘的超級新人，即便快腿戰法早就被費城人提防，卡仔在國聯冠軍賽仍跑出4次盜壘，他與沃克、小古瑞爾都是速度戰的關鍵人物，蛇蛇曾在季後賽上演過單局只靠3支一壘安打、跑進2分的招牌秀。

這次傳奇般的外卡會師世界大賽，首役將在台灣時間週六一早開打，球迷千萬別錯過，觀看響尾蛇（等了世界大賽22年）與遊騎兵（62年無冠的等待）的外卡傳奇之戰。

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