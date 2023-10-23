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MLB／G7生死戰派薛則對哈維爾 遊騎兵教頭：牛棚會準備好

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則將擔任美聯冠軍賽G7先發。 美聯社
薛則將擔任美聯冠軍賽G7先發。 美聯社

遊騎兵今天以9：2擊敗太空人隊，系列賽扳成3：3平手，明年將進行生死戰。遊騎兵推出39歲老將薛則（Max Scherzer）先發，太空人派哈維爾（Cristian Javier）應戰。

遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）今天繳出6.1局失2分好投，幫助球隊將戰局延長到第7戰。遊騎兵將第7戰先發重任交給薛則，他上一場傷癒復出表現不理想，主投4局丟5分，不過伊瓦迪對薛則有信心，「他知道如何競爭和投球，我認為他會比上次更好。他已經準備好了，他對上一場不滿意，但他很有競爭力，明天肯定投得很好。」

遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）則表示，「由於伊瓦迪的表現，我們第7戰有完整牛棚，全員都會做好準備。」

薛則生涯總共先發24場比賽，戰績7勝8敗，防禦率3.80。不過他生涯只在G7登板過一次，2019年國民和太空人的世界大賽G7中，主投5局失2分，幫助國民以6：2贏球拿下世界大賽冠軍。

太空人則推出哈維爾先發，他生涯在季後賽先發16場，防禦率僅2.08。哈維爾受訪時說，「這只是類似的比賽和隊友，像平常一樣上場競爭，沒什麼不同。」

遊騎兵 太空人 薛則

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