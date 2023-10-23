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MLB／4K加滿貫砲季後賽史上第一人 但賈西亞賽後沒受訪
遊騎兵隊今天以9：2擊敗太空人隊，成功在美聯冠軍賽續命，將戰線逼進第7戰生死鬥，賈西亞（Adolis Garcia）成為史上第一位同一場吞下4K、敲出滿貫砲的選手，但賽後未接受訪問。
季後賽史上過去曾有4人單場4K加1轟，但不曾出現滿貫砲，賈西亞成為史上第一人。
讓這一轟更具話題的是，賈西亞為兩隊在第5戰觸身球事件的事主之一，今天他在客場出賽，也遭遇休士頓球迷滿場噓聲，而他在前4打席都遭到三振，太空人官方推特還貼出這4K的影片，未料卻在第9局遭他一棒擊沉。
被噓了整場的賈西亞賽後並未受訪，隊友席格則是表示，「他被噓了整場，在關鍵時刻輪到他，冷靜自己的情緒，打出這支全壘打，真的是很特別、很酷的瞬間。」
系列賽打完前6場，全數都由客場球隊取勝，遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）被問到這離奇的狀況，他說：「哇！我也希望我知道答案，這題很難回答。」他表示，「我們當然也希望可以贏得幾場主場比賽，但並未發生，太空人在客場打得出奇地好，他們擁有均衡的投打實力，我們也是一樣，我也希望我能知道這題的答案，這樣或許我們就能在主場多贏幾場。」
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