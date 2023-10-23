MLB／德州奧客相殺！遊騎兵逼平太空人 第7戰生死鬥

美聯冠軍賽成為輪流扮演「奧客」的舞台，遊騎兵隊今天在客場以9：2擊敗太空人隊，系列賽扳成3勝3敗續命逼進殊死戰，兩隊至今6場打來，全數都由客場球隊取勝，將在明天早上8點決戰第7戰，由太空人作東。

太空人由瓦德茲（Framber Valdez）先發，5局投球任內被敲5安打、送出6次三振，所失3分是在第2局挨了蓋佛（Mitch Garver）陽春砲，第4局遭海姆（Jonah Heim）炸裂兩分砲。

太空人前5局只從遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）手中敲出2安打，1局下亞土維（Jose Altuve）及艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）2支一壘打串聯、攻下1分後，接下來4局打者面對伊瓦迪毫無辦法，直到第6局終於再有突破，艾瓦瑞茲、阿布瑞尤（Jose Abreu）開局連2支安打，推進三壘後，杜邦（Mauricio Dubon）以高飛犧牲打追近到2：3。

遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發6.1局失兩分。 美國聯合通訊社

伊瓦迪第7局續投，再被亞土維敲出安打，遊騎兵也在此時決定換投，史波茲（Josh Sborz）登板馬上讓布蘭特利（Michael Brantley）敲出雙殺打解危，讓伊瓦迪得以6.1局失2分「打卡」下班，遊騎兵隨即在8局上靠蓋佛的二壘打再添保險分。

太空人逆轉契機在8局下一度出現，僅一出局就攻占滿壘，勒克萊爾（Jose Leclerc）先讓杜邦打向游擊的平飛球找手套，太空人由辛雷頓（Jon Singleton）代打，勒克萊爾飆出巨大的三振，助遊騎兵度過難關，打線隨後就在9局上暴打5分，包括賈西亞（Adolis Garcia）的滿貫砲一棒擊沉太空人。

賈西亞（Adolis Garcia）9上的滿貫砲一棒擊沉太空人。 美國聯合通訊社

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