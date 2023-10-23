MLB／台灣女棒好手現場看美聯冠軍戰 偶像「阿土伯」親自送球棒

美聯冠軍賽火熱進行中，台灣女子棒球選手，同時是棒球作家的林亭今天進場支持太空人隊球星「阿土伯」亞土維（Jose Altuve），沒想到亞土維竟贈送一支球棒。

太空人記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）今天在X（推特）分享此事，「亞土維給一名台灣粉絲球棒。」從照片可見林亭展示應援海報，上面有委內瑞拉和中華民國國旗以及亞土維照片，並用西班牙文寫著「我是你的球迷」，知名美媒《FOX Sports》也發布贈送球棒的影片。

Jose Altuve gave a fan from Taiwan a bat. pic.twitter.com/s1dNf21bV5 — Brian McTaggart (@brianmctaggart) 2023年10月22日

Jose Altuve: Man of the people 🤩 pic.twitter.com/gzWvINANOz — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年10月22日

這位球迷正是效力台北御聖High Match女子棒球隊的林亭，她過去曾登上黑豹旗投手丘備受矚目，當時就說過亞土維是她最愛的球員。她同時是一名棒球作家，當年太空人爆出電子設備偷暗號醜聞時，她曾撰文分享許多外媒相關報導。

亞土維今年季後賽表現亮眼，他在美聯冠軍戰G5轟出逆轉三分砲，這是他生涯季後賽第3支9局後取得領先全壘打，史上最多。同時是生涯第26支季後賽全壘打，排歷史第2，差3支就能追平拉米瑞茲（Manny Ramirez）的紀錄。

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